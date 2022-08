Mon ami a déverrouillé mon téléphone

L’autre soir, je montrais mon nouveau smartphone Google Pixel 6a à mon ami Pavlo. Le téléphone était verrouillé lorsque je le lui ai tendu. Puis, tout à coup, il regardait mon écran d’accueil. Il avait placé son doigt sur la partie de l’écran où le téléphone scanne les empreintes digitales, et le téléphone s’est déverrouillé.

J’ai haleté. Mon rythme cardiaque s’est accéléré.

« Pavlo ! J’ai dit. “Ce n’est pas ce qui est censé arriver.” Il a appuyé sur le bouton d’alimentation pour verrouiller le téléphone et a essayé de le déverrouiller une seconde fois. Ça a marché. Mes yeux se sont gonflés. Il l’a fait encore et encore, surprenant nos amis à proximité. Heureusement, personne d’autre n’a pu déverrouiller mon téléphone.

J’ai cherché en ligne et j’ai découvert que d’autres personnes avaient rencontré des problèmes similaires depuis que le téléphone était disponible le mois dernier. Quelques personnes ont pu déverrouiller le Pixel 6a avec des doigts qu’ils n’avaient pas enregistrés dans les paramètres de l’appareil. Et deux Les chaînes YouTube ont démontré que les gens pouvaient déverrouiller un Pixel 6a même si leurs empreintes digitales n’avaient pas été enregistrées dans le téléphone.

En règle générale, les consommateurs et les employés d’entreprise veulent garder privé ce qui se trouve sur leurs appareils. Les gens s’attendront à ce que leurs appareils n’autorisent pas l’accès par inadvertance à des étrangers ou même à des amis ou à des membres de la famille. Cela signifie que ce problème n’est pas la meilleure chose à faire pour la gamme de smartphones Pixel à croissance rapide de Google qui prend en charge les iPhones d’Apple et une myriade de téléphones Android.

Google a livré 800 000 smartphones aux États-Unis au deuxième trimestre, en hausse d’environ 230 % sur un an, selon des estimations publiées lundi par un groupe de recherche sur l’industrie technologique. Canalys. Apple, Samsung, Motorola et TCL ont tous expédié plus de téléphones en Amérique du Nord que Google, a déclaré Canalys.

Le Pixel 6a à 449 $ contient la même puce Google Tensor que le Pixel 6 de 2021, ce que Sundar Pichai, PDG de la société mère de Google, Alphabet, a déclaré aux analystes en avril être “le Pixel le plus vendu de tous les temps”.

La gamme A de téléphones Pixel tels que le Pixel 6a est censée offrir une technologie similaire à celle des modèles phares de Google à un prix inférieur.

Les gens peuvent configurer le Pixel 6a sans activer la fonction de déverrouillage par empreinte digitale, mais c’est toujours une alternative populaire à un mot de passe.

“Le capteur d’empreintes digitales sous-écran du Pixel 6a a été testé pour répondre à la norme de sécurité de l’industrie où la probabilité d’une correspondance d’empreintes digitales non vérifiée est de 1 sur 50 000 tentatives”, a déclaré un porte-parole de Google à CNBC dans un e-mail. “Nous améliorons continuellement les performances, la stabilité et la fiabilité de nos empreintes digitales, et les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version d’Android 13.”

Apple dit sur son site internet que la probabilité que deux empreintes digitales distinctes correspondent à un seul doigt enregistré dans sa technologie Touch ID est de une sur 50 000. Les chances de deviner correctement le code d’accès à quatre chiffres d’une personne pour déverrouiller un appareil, à titre de comparaison, sont de une sur 10 000.

Des problèmes d’authentification sont apparus sur les téléphones d’autres fabricants qui se sont appuyés sur la reconnaissance faciale. Des membres de la famille qui ne se ressemblaient pas exactement ont réussi à déverrouiller l’iPhone X d’Apple en 2017et en 2019, les gens ont découvert qu’il était possible de déverrouiller le Galaxy S10 de Samsung avec une photo du propriétaire du téléphone.

Bien que ce soit rare, j’ai quand même trouvé effrayant que l’empreinte digitale de quelqu’un d’autre déverrouille mon téléphone. Si cela vous inquiète également, vous voudrez peut-être simplement vous fier à une autre méthode d’authentification à la place.

REGARDEZ: Pourquoi Google continue de vendre du matériel