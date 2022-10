Mon agent de location m’a laissé une note EXTRÊMEMENT grossière à propos de ma maison – je suis furieux mais certains disent que j’ai tort

UNE LOCATAIRE a été fulminée par un e-mail “extrêmement grossier” qu’elle a reçu de l’agent de location, mais son point de vue a laissé les gens divisés sur la question.

La locataire australienne s’est rendue sur Reddit pour partager le message qu’elle a reçu qui décrivait une prochaine inspection de la propriété.

Le message envoyé par l’agent au locataire

Dans ce document, l’agent a déclaré que le propriétaire de la propriété voulait venir l’inspecter elle-même.

Plus loin dans la note, l’agent a souligné plusieurs zones «désordonnées» autour de la maison qui pourraient «être plus propres», ce qui a laissé le locataire furieux.

L’e-mail se lit comme suit : “Le propriétaire est en ville et souhaite voir l’unité elle-même, pouvons-nous s’il vous plaît réserver pour l’inspection le mardi 18/10/2022 entre 09h00 et 12h00, nous confirmerons une heure spécifique plus proche de la date.

“Lors de l’inspection, nous avons constaté que les chambres sont en désordre, vêtements par terre, toile d’araignée près des portes du balcon, la salle de bain et la douche peuvent être plus propres. Je suggérerais de ranger l’endroit afin qu’il soit mieux représenté au propriétaire.

“Merci pour votre société (sic).”

L’utilisatrice de Reddit, connue sous le nom de “juniperjules”, a déclaré qu’elle était offensée par la suggestion que la propriété n’était pas rangée.

“Est-ce que c’est juste moi ou est-ce que c’est extrêmement impoli de la part de l’immobilier?” elle a écrit dans son message Reddit.

« Marre de ça, c’est notre MAISON.

La publication sur les réseaux sociaux incluait sa réponse à l’agent où elle défendait l’état de leur maison.

Elle a déclaré: «Juste pour noter, comme nous sommes des gens très occupés avec beaucoup de choses, l’appartement ne ressemblera pas toujours à une maison d’exposition et aura parfois l’air habité.

“Je suggérerais de vérifier les notes et les photos de la précédente” inspection “et de voir qu’à ce moment-là, tout était impeccable.

“Comme cette visite précédente était qualifiée d ‘”évaluation” et non d’inspection officielle, nous n’avons pas pris le temps de la rendre esthétique pour vous et, à ce titre, vous nous avez pris entre nos cycles de nettoyage et de rangement.”

‘IMPOLI’

Elle a ajouté: «Je m’excuse si cet e-mail a été conflictuel, ce n’est pas mon intention, mais nous avons trouvé vos commentaires assez grossiers et, en tant que tels, nous voulions simplement préciser que s’il avait été clairement indiqué qu’il s’agissait d’une inspection, alors nous serions de fait un effort concerté pour avoir l’unité plus large pour votre visionnement.

De nombreux commentateurs sur le post se sont rangés du côté du locataire.

L’un d’eux a écrit: «Je m’assure délibérément d’avoir des vêtements qui traînent. Cela montre que l’endroit est habité pas impeccable tout le temps.

“Mon agent immobilier a déclaré que ses inspections visaient principalement à s’assurer qu’il n’y avait aucun dommage physique à la propriété, pas s’il y avait des vêtements sur les sols/lits et des toiles d’araignées.”

Une deuxième personne a dit: «Ouais, je m’en fous des vêtements quand j’inspecte, tant qu’il n’y a rien qui causera des dommages durables, c’est tout ce qui m’importe.

“Après les deux premières inspections, vous pouvez voir à quoi ressemblent les gens et je n’en ai pas fait au cours des cinq années suivantes, à part changer les globes lumineux, etc. pour eux.”

Alors qu’un troisième a ajouté: «En tant que propriétaire, c’est tout ce qui m’importe. Mon agent me répond en mentionnant la poussière de toiles d’araignées, le désordre, etc. et je dis que je m’en fiche.

“Toutes ces choses peuvent être nettoyées lorsque le locataire part, tout ce qui m’importe, ce sont les dommages réels qui coûteront du temps et de l’argent à réparer.

“Enfer, l’endroit où je vis est un gâchis, j’ai des enfants et une vie bien remplie, pourquoi devrais-je m’attendre à ce que la personne qui loue mon autre maison ait la vie plus facile que la mienne.”

D’autres pensaient que le problème venait du propriétaire plutôt que de l’agent.

Un commentateur a déclaré: “Le propriétaire est probablement af ** kwit et fait pression sur l’agent.”

Tandis qu’un second intervint : « Ce sont probablement les mots du propriétaire. Lorsqu’il a un problème, il est transmis à l’agent.

“L’agent n’est qu’un messager, sinon il ne perdrait pas son temps avec des lettres comme celle-ci.”

Un autre a pensé que le locataire l’avait amené sur lui-même, en écrivant : “Eh bien, je veux dire, c’est vraiment de votre faute – c’est impoli de la part de l’agent immobilier de le dire, mais cela ne devrait pas être dit. Rangez votre merde.