Lorsque je fais mon voyage annuel seul en France, les langues commencent à remuer. Ils se demandent : « Pourquoi laisse-t-elle son mari derrière elle ? » Des amis audacieux demandent : « Y a-t-il quelqu’un de spécial qui vous attend ? Même mon professeur de français a le courage de suggérer une liaison (ou aventure) améliorerait mon accent. Mais mon mari ne s’inquiète pas. Quand il me murmure à l’oreille à l’aéroport : « Fais attention. Attention », nous savons tous les deux que ce qu’il veut vraiment dire, c’est « Ne mange pas trop de gâteau ».

Oui, mes inhibitions se relâchent lors d’un voyage en France, pays des baguettes croustillantes et d’une centaine de mes pâtisseries préférées. Il a vu mon visage s’illuminer à la vue d’un croissant crépitant le matin et comment un plateau de pâtisseries disposé comme un imprimé Klee me coupe le souffle. Il sait ce qui me fait m’évanouir après la ménopause.

Avant d’aborder les recommandations de cette année, voici quelques conseils pour détecter des produits de boulangerie de qualité supérieure :

Ignorez le « meilleur » de tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, ces sélections sont des rechapages d’influenceurs qui se nourrissent les uns des autres comme des zombies pâtissiers fous. Yelp ne sert à rien en France, sauf si vous souhaitez obtenir l’avis d’autres touristes. Ne voyagez jamais plus de 15 minutes pour une pâtisserie. Ne planifiez pas votre journée autour d’une boulangerie de destination, à moins que vous ne vouliez risquer le chagrin de la fermeture du magasin, comme c’est souvent le cas en France. Il y a quelques années, je me promenais une heure dans la chaleur dans un quartier peu charmant pour croquer dans la « meilleure » tarte aux abricots. C’était bon ? Oui, mais est-ce qu’une tarte vaut la peine de marcher deux heures puis de faire la queue pour manger avec une fourchette en plastique ? Commencez-vous à comprendre pourquoi mon mari reste à la maison ? Le prix ne devrait jamais être une considération. Si vous partez en vacances à Paris, pourquoi vous embêter à cause du prix d’une tarte aux framboises ou d’un éclair au chocolat ? Cela ne vaut-il pas 12 $ pour quelques instants transcendants ? Comme les chocolats fins, les pâtisseries sont un luxe abordable, comme je ne cesse de l’expliquer à mon mari. Rien n’est comparable à la découverte d’une boutique familiale qui a perfectionné son offre au fil de plusieurs générations. Explorez un quartier résidentiel à pied et observez où vont les habitants. Les Parisiens faisaient la queue à l’heure du déjeuner, les écoliers récupéraient des friandises après l’école et un restaurant élégant et propre décor sont de bons indices.

Voici quelques endroits préférés du centre de Paris lors du voyage de cette année. Profitez-en et souvenez-vous de l’avertissement de mon mari : « Soyez prudent ! Mais non aussi prudent.

Rive gauche

Des Gâteaux et Du Pain, 7 et 15. Célébrée pour le design délicat et la saveur intense de ses pâtisseries bio (bio), la chef Claire Damon savoure un moment. Sa tarte au citron en forme de rondelle, construite sur une croûte de cassonade friable et remplie de couches inversées de meringue lisse sur le fond et d’une couche de riche crème de citron puckery sur le dessus est parfaite. Je dois revenir avec des amis pour un échantillonnage plus complet.

Angelina, 6ème. Si vous aimez Paris, vous avez probablement fait le voyage vers le classique belle Epoque salon de thé de la rue Rivoli pour leur chocolat chaud épais. Je recommande l’espace déjeuner du Musée du Luxembourg pour une expérience moins mouvementée. Je ne peux pas résister à leur version raffinée du club sandwich américain. En mai, j’ai complété le tout avec le saisonnier frasiers—des carrés parfaits de couches de génoise moelleuses, de crème fouettée légère et de moitiés de fraises juteuses. Ai-je mentionné le glaçage rouge brillant à la fraise ? La cerise sur le gâteau.

Les Gourmandises d’Eiffel, 7e. Boulangerie sans prétention de la rue Grenelle, à deux pas du marché populaire de la rue Cler, cette boulangerie artisanale était mon endroit habituel pour acheter des baguettes de dernière minute. Leur spécial du dimanche – un pain aux œufs géant et rond garni de sucre perlé croquant qui a le goût du panettone italien sans les fruits secs – est vendu à la tranche. Un gros morceau humide reste sur le comptoir pendant quelques jours, parfait pour préparer de beaux toasts matinaux.

Rive droite

Ritz Le Comptoir, 1er. La boulangerie du Ritz est ouverte au public au même titre que le bar Hemingway : une attraction touristique où le prix de l’expérience est élevé. Brisant mes propres règles, je me suis rendu à l’adresse chic de la rue Chabon en face de Chanel vers 15 heures avec le rêve de m’attarder autour de friandises et de siroter un expresso ou deux à une petite table. Cela faisait un an que je lorgnais les pâtisseries sur Internet, devenue accro à une campagne marketing mettant en scène le mignon chef François Perret avec ses petites pâtisseries chéries.. Mes rêves se sont brisés lorsque j’ai réalisé que le petit endroit ne comptait que cinq tables et que la file d’attente était longue. Rentrer chez moi dans le métro avec mes madeleines aux framboises glacées et fourrées à la confiture et mon millefeuille croustillant au moka n’était pas une catastrophe, mais c’était un casse-tête. J’espère que je ne ressemble pas à une Karen.

Blé Sucré, 12ème. A quelques pas du marché d’Aligre, cette boutique sans prétention est connue pour ses croissants et madeleines pur beurre à petits prix. Quelques tables extérieures permettent de déguster vos glucides avec un café le matin tout en regardant les enfants jouer sur la petite place adjacente.

Du Pain et Des Idées, 10e. Si vous flânez du côté du Canal St Martin, le Silverlake de Paris, prenez le temps de faire la queue dans cette jolie boulangerie lambrissée. Escargots surdimensionnés, en forme d’escargot viennoiseries, débordant de raisins secs imbibés de rhum, pistaches, cerises, pralines et chocolat sortent des fours toute la journée. Beaucoup de leurs pains au levain, pour lesquels le propriétaire a obtenu le très convoité label « Meilleur Ouvrier de France », peuvent être achetés à la tranche.

Tapisserie, 11ème. Consolez-vous avec une pâtisserie dans cette petite boutique de plats à emporter de la rue Charonne, embourgeoisée, quand vous ne pouvez pas trouver de table au restaurant Septime de l’autre côté de la rue. Sous la même propriété, les jeunes boulangers préparent chaque jour quelques spécialités de saison. Au printemps, j’ai grignoté une tarte rustique à la rhubarbe et un chausson aux pommes moelleux (chausson aux pommes) ça me fait toujours sourire.

Chaînes de pâtisserie de luxe

On peut faire confiance à ces marques réparties sur plusieurs sites pour une qualité fine et constante :

Yann Couvreur. Souvent présent dans les quartiers ordinaires où la clientèle est française, les prix du Couvreur sont corrects pour une telle qualité. Venez prendre le petit-déjeuner, asseyez-vous au comptoir et offrez-vous un cinq étoiles Kougin Amman ou autre viennoiserie avec du café. Les pâtisseries raffinées classiques sont toutes ici en portions individuelles à emporter.

Pierre Hermé. Mieux connu pour ses macarons savoureux qui s’envolent, le chef Hermé est considéré comme le maître chocolatier de France, un titre sérieux au pays de la cuisine. Même si je ne suis pas une grande fan de macarons, je m’arrêterai chez Hermé pour prendre un café et une pâtisserie à l’aéroport ou à la gare. En ville, il est difficile de résister à l’excitation visuelle des vitrines et des présentoirs.

Aux Merveilleux de Fred. La première fois que j’ai vu une boutique Fred près du marché d’Aligre, j’ai résisté à l’odeur du chocolat et à la vue d’adorables boulangers en blouse blanche décorant des gâteaux en vitrine. Trop de kitsch ! Finalement, je suis intervenu et j’ai essayé la spécialité : un globe rond de cinq pouces rempli de légères couches de meringue aérée, de crème fouettée aromatisée et d’une piste d’atterrissage en biscuit, puis terminé par des copeaux de chocolat ou des morceaux de café croquants. Maintenant, j’y retourne chaque fois que j’ai besoin de m’évader dans un conte de fées sucré.

Vous avez encore besoin d’une bouchée ? Ces deux boulangeries juives du Marais allient confort et goût :

Florence Kahn, rue des Ecouffes. Lors de ma visite à Pâque, le comptoir était rempli de sandwichs au pain azyme faits maison farcis au pastrami ! Les macarons aux amandes et à la noix de coco étaient suffisamment légers et petits pour être grignotés pendant une journée de visites. Une pâtisserie yiddish, Kahn est surtout connu pour ses bagels et ses sandwichs à emporter.

Sacha Finkelstajn, rue Rosiers. Un après-midi, debout dans la longue et bruyante file d’attente entourée d’Ukrainiens, j’ai voyagé dans le temps jusqu’à mon quartier du Bronx. Il était difficile de choisir quelle spécialité de la diaspora d’Europe de l’Est essayer : de jolis plateaux de bagels, bialies, pletzels, pain de seigle, pain azyme, pain mandel, challah, borekas, strudel, cheesecake bordent les étagères. En plus des produits de boulangerie, des produits de charcuterie comme la crème sure fraîche, le hareng et le poisson fumé sont disponibles à emporter.

Comme le disait Hemingway : « Paris est une fête mobile ». Allez le goûter.

Écrivain culinaire de Los Angeles Hélène Siegel est l’auteur de 40 livres de cuisine, dont la série « Totally Cookbook » et « Pure Chocolate ». Elle dirige le blog Pastry Session.