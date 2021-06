Pour la première fois de sa carrière amateur et professionnelle, qui s’étend sur 30 combats au total, le très prometteur Mokaev n’a pas levé la main après un combat.

Mokaev, qui devrait signer un accord avec l’UFC dans un avenir proche, cherchait à étendre son record professionnel à 5-0 lorsqu’il a affronté le Géorgien Navruzov à Minsk, en Biélorussie – mais a plutôt vu le combat annulé à mi-chemin du premier tour après que Mokaev ait semblé porter un coup bas sur son adversaire, ce qui a envoyé Navruzov s’effondrer sur la toile dans un inconfort évident.

Mokaev, qui aurait récemment refusé une place pour participer à la série Contender de Dana White, s’est engagé à remporter le titre des poids mouches de l’UFC avant longtemps et visait deux autres victoires à ajouter à son record avant de conclure un accord avec le combat basé à Las Vegas. ligue.

Muhammad Mokaev contre Ibragim Navruzov a déclaré un NC après un coup bas brutal à environ 2:35 dans R1 #BraveCF51pic.twitter.com/NdtfbGhnL9 — caposa (@Grabaka_Hitman) 4 juin 2021

Il reste à voir si le résultat du dernier combat de Mokaev, qui porte son record pro à 4-0 (1), obligera le combattant de 20 ans à poursuivre au moins une autre victoire avec laquelle étoffer son record avant de faire son assaut contre la division des poids mouches de l’UFC actuellement dirigée par le champion Deiveson Figueiredo.

Malgré des séquences vidéo semblant clairement montrer que l’adversaire de Mokaev avait reçu une frappe illégale à l’aine, Mokaev s’est adressé à Twitter tôt samedi et a semblé affirmer que Navruzov simulait la blessure dans le but de s’échapper indemne du combat.

« J’ai fait du poids, je suis venu à la cage. Adversaire bon acteur, qu’est-ce que je peux faire ?« , a-t-il écrit sur Twitter.

J’ai fait du poids, je suis venu à la cage, adversaire bon acteur, qu’est-ce que je peux faire ? Je suis en forme et prêt à recommencer même la semaine prochaine c’était mon 6ème combat en 9 mois Merci pour le soutien les gars ❤️ pic.twitter.com/jRcJIt5B6s — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 5 juin 2021

« Je suis en forme et prêt à recommencer même la semaine prochaine. C’était mon 6e combat en 9 mois. Merci pour le soutien les gars. »

Les propos de Mokaev sont similaires à ceux de l’ancien champion russe de l’UFC Petr Yan, qui a perdu de manière controversée son titre mondial par disqualification après avoir illégalement frappé Aljamain Sterling à la tête lors de leur récent combat pour le championnat.

Mokaev, qui est d’origine daghestanaise, s’est engagé à devenir le prochain champion UFC d’origine russe et il considère que son apprentissage en cours en MMA ouvre la voie à son véritable objectif de concourir pour les titres mondiaux.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Muhammad Mokaev (@mokaev_muhammad)

« Pour être honnête, je ne veux pas partir [BRAVE CF].

« Mais mon objectif, comme je l’ai toujours dit, mon rêve d’enfant, ce [getting into the UFC] est mon objectif.

« Ma loyauté est toujours avec BRAVE. Même si je vais à l’UFC, je les représenterai. »