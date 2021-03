Artysh Lopsan est peut-être un grand rival, mais il est toujours une star de la boxe professionnelle indienne. Vijender Singh a déclaré lundi, exsudant la confiance de prolonger sa séquence sans défaite lorsqu’il échange des coups de poing avec son adversaire russe ici vendredi. Vijender et Losan s’affronteront dans une confrontation de poids moyen (76 kg), surnommée « Battle on Ship » sur le toit-terrasse du Majestic Pride Casino Ship ici. Les deux boxeurs sont arrivés à Goa et ont commencé à s’entraîner pour le combat.

Invaincu jusqu’à présent, Vijender est imperturbable et a déclaré que la taille de son adversaire – qui mesure 6 pieds 4 pouces – n’a pas d’importance à l’intérieur du ring alors qu’il cherche sa 13e victoire de sa carrière de boxeur professionnel. «Il est grand et je vais y aller lentement au départ, mais je suis convaincu de le battre quand même. La taille n’est pas tout et en boxe, il faut de la force et de la stratégie. J’ai de l’expérience à mon actif et Lopsan est encore un enfant », a déclaré Vijender. «Ma séquence sans défaite se poursuivra après le 19 mars et je suis sûr que tout le monde sera témoin d’une journée incroyable de boxe. Plus l’adversaire est dur, plus il est amusant de le battre », a ajouté le médaillé de bronze olympique. Vijender a déclaré qu’il n’irait pas trop dur à l’entraînement.

«Je suis excité et excité pour ce combat, j’ai commencé mon entraînement maintenant. C’est surtout contrôler mon poids. Je n’irai pas trop loin dans la formation. «Goa bourdonne comme d’habitude. C’est toujours formidable de visiter cet état incroyable et je me sens déjà optimiste quant à mes chances pendant le combat. Lopsan, pour sa part, a déclaré que ses actions parleraient plutôt que des mots. «Vijender est un bon combattant mais je suis ici pour battre sa séquence sans défaite. Je suis prêt pour lui de l’assommer au début du tour. Ce serait formidable de le battre devant son public. Je suis sûr que Vijender aura des moments très difficiles sur le ring face à moi », a-t-il déclaré. Le navire Majestic Pride Casino accueillera le combat le plus attendu de l’année.

Lopsan, 26 ans, a un bilan décent dans sa jeune carrière de boxeur professionnel. En six combats, le Russe a remporté quatre victoires, dont deux KO, tout en enregistrant une défaite et un nul. Vijender, en revanche, est invaincu tout au long de sa carrière de boxeur professionnel, portant un record de 12-0 qui comprend huit KO. Il a battu l’ancien champion du Commonwealth du Ghana Charles Adamu à Dubaï pour remporter sa 12e victoire consécutive en novembre 2019. Les fans peuvent assister à la boxe de style Las Vegas sur le toit du Majestic Pride Casino Ship à seulement 99 roupies.