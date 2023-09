Mon accord sur le Brexit était meilleur que celui de Boris Johnson, déclare Theresa May

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Theresa May a déclaré que le Royaume-Uni aurait été mieux loti grâce à son accord sur le Brexit que celui finalement conclu par Boris Johnson.

L’ancienne Première ministre conservatrice – expulsée pour son échec à faire adopter un accord sur le Brexit au Parlement – ​​a défendu sa gestion de la sortie du Royaume-Uni de l’UE alors qu’elle fait la promotion de son nouveau livre.

Mme May a affirmé que son projet présentait certains des avantages du marché unique de l’UE – mais a été bloqué aux Communes par les partisans de la ligne dure du Brexit et du Remain.

« Cela n’aurait pas donné aux deux parties 100 % de ce qu’elles voulaient, mais cela aurait donné au pays un meilleur accord global », a-t-elle déclaré à la BBC. Pensée politique podcast.

Mme May a déclaré qu’il était « erroné » de prétendre que son projet équivalait à un Brexit « dur », car elle essayait de conserver certains des avantages de son appartenance au marché unique.

L’ancienne dirigeante conservatrice a déclaré qu’elle « voulait parvenir à un Brexit qui reconnaisse les préoccupations des 48 % », ajoutant : « Et c’est l’accord que je crois avoir négocié ».

Les députés ont rejeté l’accord de retrait de Mme May à trois reprises lors de votes historiques au Parlement, et les efforts ultimes de son gouvernement pour parvenir à un compromis avec le parti travailliste ont échoué. M. Johnson l’a remplacée au n°10 en juillet 2019.

Mme May a attaqué M. Bercow, l’ancien président qui s’est prononcé contre le Brexit depuis qu’il a quitté ses fonctions, pour lui avoir refusé un vote crucial à un moment où le DUP d’Irlande du Nord était favorable à un accord.

Elle a également imputé le résultat « décevant » des élections de 2017 aux partisans du Brexit qui ont voté travailliste et au fait que Jeremy Corbyn n’avait pas montré « assez de négativité à l’égard du Brexit » pour persuader le mur rouge de passer du côté des conservateurs.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Theresa May a annoncé sa démission en mai 2019 (PENNSYLVANIE)

Discuter de son livre L’abus de pouvoir : lutter contre l’injustice dans la vie publiqueMme May a critiqué M. Johnson à propos du scandale Partygate – arguant que celui-ci avait contribué à briser la confiance du public dans les politiciens.

« Je me souviens qu’on m’avait dit qu’elle avait pu être avec son père quand il est mort, puis ils ont vu ces choses se produire dans le numéro 10 », a-t-elle déclaré.

Mme May a ajouté : « Et c’est le sentiment du public selon lequel il s’agissait d’une règle pour le public et d’une règle pour les politiciens, ce qui, à mon avis, était préjudiciable. »

Elle a nié que le titre de son livre concernait M. Johnson. Insistant à plusieurs reprises sur le fait que l’abus de pouvoir auquel elle faisait référence incluait M. Johnson, elle a ri et a refusé de répondre.

Mme May a refusé de critiquer Rishi Sunak, mais a déclaré que le gouvernement devrait aller « à plein régime » sur l’objectif climatique net zéro – qui exigera que le Royaume-Uni ramène toutes les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050 – qui a été adopté en 2019.

Interrogée sur l’accent récemment mis par M. Sunak sur les préoccupations liées au coût de la vie dans son approche de réduction des émissions de carbone, Mme May a répondu : « Je l’ai exprimé d’une manière légèrement différente, mais c’est le même thème », ajoutant que « nous devons emmener les gens avec nous. ».

« Si nous tendons la main aux gens et leur disons que vous ne pourrez plus jamais voler, que vous ne pourrez plus jamais conduire de voiture, que vous ne pourrez plus jamais manger de viande, nous n’arriverons jamais là où nous devons être parce que les gens diront simplement : , ‘Non, attends une minute, non, ce n’est pas moi’.

L’ancien Premier ministre a ajouté : « Comme le dit Rishi, il veut que ce soit une question d’emploi. Il veut que ce soit une question de croissance économique. Je pense que c’est vraiment possible. Et je veux voir le gouvernement intervenir à plein régime derrière cela.