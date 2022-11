Mon accessoire MagSafe préféré est en vente pour le Black Friday, mais il y a un hic

Cliquez sur a un Vendredi noir vente qui se déroule jusqu’au 28 novembre, et l’un de mes accessoires MagSafe préférés, le nouveau support et prise en main de Clckr, est en vente pour 24 $ ou 20 % de réduction sur son prix catalogue de 30 $. Mais voici le hic : Clckr offre la livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 $, ce qui annule essentiellement vos économies de 6 $ (la livraison est de 5 $). La solution : Achetez un deuxième Stand and Grip ou un autre pour porter votre total à plus de 25 $. La réduction est automatiquement ajoutée à la caisse.

Je pense que c’est assez cynique lorsque les entreprises organisent des ventes qui ramènent le prix réduit en dessous du prix de la livraison gratuite, mais dans ce cas, acheter un deuxième Stand and Grip pour un ami ou un membre de la famille peut en fait être une bonne idée. C’est un cadeau attrayant pour tous ceux qui ont un iPhone avec MagSafe ou un étui compatible MagSafe. L’accessoire adhère vraiment à l’arrière de votre téléphone et facilite non seulement le maintien de votre téléphone, mais lorsqu’il est converti en béquille, il soutient parfaitement votre appareil en mode portrait ou paysage pour les appels vidéo ou le visionnage de vidéos.

Cette nouvelle version est plus légère que l’originale. Comme tous les accessoires MagSafe, ils sont faciles à retirer de votre téléphone car ils adhèrent magnétiquement.