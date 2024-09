Mon abonnement Microsoft 365 s’amortit tout seul : voici pourquoi

Points clés à retenir Microsoft 365 offre un accès complet aux applications Office sur ordinateur et mobile avec des mises à jour garanties.

J’utilise quotidiennement des applications Office telles que Word, Editor et OneNote pour le travail. Bien qu’une licence Office 2021 autonome ou la prochaine licence Office 2024 puisse sembler une meilleure option, je préfère l’abonnement Microsoft 365 pour ses avantages supplémentaires. Voici les cinq raisons pour lesquelles je pense qu’un abonnement Office 365 justifie son prix.







1 Accès aux applications Microsoft Office complètes sur ordinateur et mobile

Un abonnement Microsoft 365 offre un accès complet, hors ligne et en ligne, à ses nouvelles applications Office, notamment Word, OneNote, Editor, Excel, et bien plus encore, sur ordinateur et mobile. Bien que vous puissiez utiliser la version gratuite limitée en ligne et sur les appareils mobiles, je préfère les performances des applications de bureau, l’accès hors ligne, l’intégration du cloud OneDrive et les mises à jour et améliorations de sécurité garanties.

Alors que l’application Office autonome est limitée à un appareil par licence, Microsoft 365 offre une prise en charge multi-appareils, vous permettant d’installer des applications Office sur un maximum de cinq appareils avec un forfait Personnel. Si vous optez pour le forfait Famille, vous pouvez partager le compte avec jusqu’à six membres, chacun avec jusqu’à cinq appareils pris en charge et 1 To de stockage. De plus, des applications telles que Editor, Publisher et Access font désormais partie de Microsoft 365.





La suite Office 365 a également tendance à recevoir les dernières versions antérieures aux versions autonomes.

2 1 To de stockage OneDrive et une sécurité renforcée

L’un des facteurs clés qui ont influencé ma décision de choisir Microsoft 365 plutôt que l’application Office 2021 autonome était le besoin de davantage de stockage OneDrive. Par défaut, les comptes OneDrive gratuits offrent un maigre stockage de 5 Go partagé entre Outlook, Windows Backup et OneDrive. Une fois le disque plein, il faut fréquemment libérer de l’espace de stockage OneDrive pour même recevoir des e-mails Outlook avec pièces jointes.

Avec Microsoft 365, le forfait Personnel comprend 1 To de stockage, soit suffisamment pour toutes les sauvegardes, les e-mails Outlook et les pièces jointes Microsoft Teams. Moyennant un coût supplémentaire, vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire pour augmenter votre stockage total à 2 To.





Sur le plan de la sécurité, Microsoft 365 pour OneDrive prend en charge la protection contre les ransomwares et avertit l’utilisateur lorsqu’une attaque est détectée. Il vous guide également tout au long du processus de récupération pour restaurer vos fichiers. Cependant, sans abonnement, vous ne bénéficiez que d’une seule notification et récupération gratuite.

De plus, il offre également un accès illimité à Personal Vault, autrement limité à trois documents dans le plan gratuit. Personal Vault est un coffre-fort (dossier) protégé dans lequel vous pouvez stocker vos documents, tels que votre copie de passeport, votre permis de conduire, votre acte de naissance, vos dossiers fiscaux, votre assurance automobile, votre carte d’identité professionnelle et d’autres actifs numériques précieux protégés par cryptage, même sur un site local. conduire.





3 Microsoft Défenseur

Microsoft Defender est une application moins connue mais pratique dans l’écosystème Microsoft 365. Il s’agit d’une application de sécurité autonome qui offre un ensemble différent de fonctionnalités en fonction de la plate-forme et de la région. Cela dit, il est important de noter que Microsoft Defender ne doit pas être confondu avec l’application de sécurité Windows intégrée sur les ordinateurs Windows.

Pour Android, il fonctionne comme une solution antivirus avec analyse et détection des menaces. En revanche, sur les appareils Mac et iOS, il fonctionne comme une extension de votre logiciel antivirus existant, offrant une protection contre le phishing et les connexions réseau dangereuses provenant de sites Web et de courriers électroniques. Sur un ordinateur Windows, il complète la sécurité Windows intégrée ou tout logiciel antivirus tiers que vous pourriez avoir installé.





Ce que j’aime le plus dans l’application, c’est son tableau de bord central, qui vous permet de gérer et de surveiller la sécurité sur tous vos appareils. Vous pouvez également afficher les alertes et les notifications de n’importe quel appareil et même l’historique d’activité de l’appareil des 30 derniers jours.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’avantages en matière de sécurité. Microsoft Defender propose également un accès VPN pour la navigation privée, limité à 50 Go par mois pour les abonnés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Si vous êtes aux États-Unis, il offre des avantages supplémentaires tels que la surveillance du vol d’identité et des fonctionnalités d’assurance contre le vol d’identité. Malheureusement, toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles à tout le monde, ce qui est un peu décevant.

4 E-mail Outlook sans publicité avec sécurité avancée

Microsoft a abandonné son module complémentaire Outlook sans publicité et inclut désormais l’expérience sans publicité dans le cadre de l’abonnement Microsoft 365. De plus, il offre également des fonctionnalités de sécurité améliorées, notamment un filtrage avancé des pièces jointes aux e-mails à la recherche de virus et de logiciels malveillants et Safelinks, qui analyse les URL pour détecter le phishing et d’autres menaces.





Microsoft 365 Outlook prend également en charge plusieurs options de chiffrement des e-mails. Lors de l’envoi d’un email, vous pouvez choisir Ne pas transférer comme type de cryptage pour empêcher la copie ou le transfert de l’e-mail. Si vous le réglez sur Chiffrerle destinataire devra saisir une clé privée pour lire l’e-mail, sinon il verra un mur de texte indéchiffrable.

5 Avantages des équipes Microsoft

En plus de ses fonctionnalités de base, Microsoft 365 adoucit l’offre pour les utilisateurs de Microsoft Teams (Personnel) avec quelques extras, notamment 30 heures d’appel, plus d’espace pour les pièces jointes avec OneDrive et des discussions illimitées. Personnellement, j’utilise Teams pour des appels individuels, le dépannage à distance et occasionnellement pour organiser des événements familiaux et sociaux, ces limites étendues se sont donc avérées utiles.





Si vous utilisez Skype, il y a quelque chose pour vous aussi. Tous les utilisateurs personnels et familiaux bénéficient chaque mois de 60 minutes d’appels Skye gratuits vers les téléphones fixes et mobiles. Cependant, pour accéder à cet avantage, vous devez réclamer ces minutes gratuites en vous connectant à votre compte Skype sur le Web.

Quant au prix, l’abonnement Microsoft 365 coûte 69,99 $/an pour le Personnel plan et 99,99 $/an pour le Famille plan. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur un an de paiement, les forfaits mensuels Personnel et Famille coûtent respectivement 6,99 $ et 9,99 $. Bien que ces prix soient déjà attrayants, avec un peu de planification, vous pouvez obtenir l’abonnement à un prix très réduit lors des ventes sur des sites de commerce électronique comme Newegg, eBay et Amazon.





Dans l’ensemble, Microsoft 365 en offre groupée constitue une proposition d’un excellent rapport qualité-prix, en particulier pour ceux qui utilisent intensivement les applications Office et ont des besoins croissants en matière de stockage dans le cloud. De plus, avec 365 Family, une répartition en six équivaut à 16,67 $ chacun par an. Cela dit, si vous souhaitez une suite de productivité compétente sans les fonctionnalités de Microsoft 365, les alternatives gratuites à Microsoft Office 365 ne manquent pas offrant des fonctionnalités limitées mais essentielles.