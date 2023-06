‘Mon 600 livres. Life Star’ meurt d’une crise cardiaque – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Larry Myers Jr. est mort après avoir subi une crise cardiaque à l’âge de 49 ans. La star de télé-réalité, qui est apparue dans un épisode de janvier 2022 de Mes 600 livres. Vie sur TLC, est décédé le 13 juin, trois jours seulement après son 49e anniversaire, selon Page 6. « Larry a mené le bon combat », a écrit Todd Darrell sur Facebook. « Il a surmonté certains des plus grands défis auxquels il ait jamais eu à faire face. Repose-toi bien Junior tu vas nous manquer.

Todd a également partagé un lien vers une page GoFundMe en l’honneur de Larry. La page accepte les dons pour les funérailles de Larry et l’appelle par son surnom, « M. Biscuits au beurre. » Il était auparavant devenu viral pour avoir chanté le « Mr. Buttermilk Biscuits » dans un restaurant de poulet, et était un chanteur de gospel en herbe.

« Larry s’est toujours rendu disponible pour chanter lors d’événements spéciaux chaque fois que quelqu’un le demandait, la plupart du temps gratuitement », lit-on sur GoFundMe. « Son combat contre la prise/perte de poids n’a jamais atténué sa volonté de montrer de l’amour et de la gentillesse à tous ceux qu’il rencontrait. En tant que famille, nous voulons ramener notre bien-aimé Larry à la maison une fois de plus afin de pouvoir le reposer avec dignité et respect.

Larry pesait plus de 900 livres et était alité lorsqu’il est apparu sur Mes 6oo-Lb. Vie. Bien qu’il ait déjà subi une opération de perte de poids cinq ans avant le tournage, il avait repris 400 livres. « Je mange pour me réconforter », a admis Larry dans l’émission. « Quand je cuisine, c’est le seul moment où je suis heureux, à part quand je mange. » Il a cité la mort de sa mère et de son neveu comme la source de son malheur.

Après avoir filmé l’émission, Larry est tombé à 300 livres, selon une interview de mars 2022. Cependant, il a déclaré que sa dépression l’avait amené à reprendre 200 livres. Sa page Facebook a révélé qu’il se concentrait sur un mode de vie plus sain dans les mois précédant sa mort.

