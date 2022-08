Moms Stop the Harm organise des événements de sensibilisation aux surdoses à travers la Colombie-Britannique

Un groupe de parents qui ont perdu des enfants à cause de la crise des opioïdes organiseront bientôt des événements de sensibilisation dans toute la Colombie-Britannique

Moms Stop the Harm est un réseau de familles canadiennes qui ont été touchées par des méfaits et des décès liés à la consommation de substances. Le groupe de base organisera ses événements conformément à la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, qui se tiendra dans le monde entier le 31 août.

Les activités de chaque événement varient selon la communauté et le groupe, mais comprennent une formation sur la naloxone, des ressources, des invités, des micros ouverts, de la musique, des veillées aux chandelles et d’autres façons de se souvenir des êtres chers de manière positive, sans stigmatisation.

De nombreuses personnes qui ont perdu des êtres chers à cause de la crise des surdoses d’opioïdes exposent également des chaises violettes, et lors de nombreux événements Moms Stop the Harm, les gens sont invités à apporter leurs chaises.

Des événements Moms Stop the Harm sont organisés dans plus de 20 communautés de la province, notamment à Vancouver, Victoria, Prince George et Abbotsford. Pour plus d’informations à ce sujet, visitez momsstoptheharm.com.

