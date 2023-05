Mommy & Me Yoga gratuit à Geneva Commons le jour de la fête des mères – Shaw Local

Le centre commercial Geneva Commons accueillera une séance gratuite de « Mommy & Me Yoga » en plein air sur le green central de 10h à 10h45 le dimanche 14 mai, selon un communiqué.

Présenté en partenariat avec Yoga 6 et Athleta, cet événement de la fête des mères est gratuit pour le public. Les personnes intéressées à y assister sont priées de s’inscrire auprès de Yoga 6 en appelant le 630-412-0229. Les mamans et les enfants sont également invités à apporter leurs propres tapis de yoga et bouteilles d’eau.

