Momin Saqib donne une interview hilarante juste avant le match T20 Inde-Pakistan

Rappelez-vous quand le Pakistan a perdu contre l’Inde lors de la Coupe du monde 2019 et que leurs fans nous ont donné un mème à feuilles persistantes dans “Mujhe maaro” ou “Ekdum se waqt badal gaye, jazbaat badal gaye?” Ce sont les lignes emblématiques de Momin Saqib qui est devenu une sensation sur Internet en 2019. Il est maintenant un influenceur des médias sociaux. Avant un autre match, Saqib a donné une interview hilarante disant que les matchs Inde-Pakistan sont la «mère de tous les matchs». Il a même garanti que la pluie ne jouerait pas les trouble-fêtes pour ce concours.

Dans une vidéo publiée par ANI, on peut entendre Saqib dire : “L’Australie est si loin, si nous sommes arrivés aussi loin, vous ne pouvez que deviner l’excitation qui règne pour le tournoi. Quand c’est l’Inde contre le Pakistan, toute l’énergie, les projecteurs sont sur ce match Inde-Pakistan, c’est la mère de tous les matchs. Regarde:

#REGARDEZ | L’interview hilarante de l’humoriste pakistanais Momin Saqib avant l’affrontement entre l’Inde et le Pakistan lors de l’ICC World T20, à Melbourne, en Australie pic.twitter.com/szszOrtjWX — ANI (@ANI) 23 octobre 2022

Il a en outre ajouté que les fans craignaient que la pluie ne joue les trouble-fêtes, mais il leur a dit qu’il fallait apporter des seaux, même s’il pleut, ils recueilleront l’eau et la videront.

Cela arrive le jour du match Inde vs Pakistan. Les grands rivaux sont tous prêts à verrouiller les cornes au MCG lors de leur match d’ouverture de l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20 masculine ICC 2022. Comme toujours, le bavardage autour du concours est énorme. Les hommes de Rohit Sharma vont-ils battre le Pakistan ? Shaheen Afridi répétera-t-il l’héroïsme et provoquera-t-il des bouleversements précoces? Ou la pluie fera-t-elle une visite surprise sur le terrain de Melbourne et laissera-t-elle les fans déçus ?

Beaucoup est en jeu et un coup d’œil sur les hashtags Twitter en Inde et au Pakistan n’est qu’un témoignage de la façon dont les desis ont décidé de passer leur dimanche. Avant l’affrontement à indice d’octane élevé, les mèmes ont pris le contrôle du site de microblogging Twitter alors que les fans soulageaient leurs nerfs avec humour et esprit.

L’Inde et le Pakistan ont vu leur dernier match d’échauffement annulé à Brisbane plus tôt dans la semaine. Alors que l’Inde a tous les joueurs disponibles pour la sélection, le Pakistan a eu un soupir de soulagement avec Shan Masood disponible après avoir été frappé à la tête lors de la séance d’entraînement de vendredi, bien que Fakhar Zaman ait été exclu car il se remet toujours d’une blessure au genou.

