Momiji Nishiya, Rayssa Leal et les plus jeunes médaillés olympiques

Alors que les Jeux olympiques étaient à l’origine destinés uniquement aux athlètes amateurs, le mouvement de la jeunesse n’a jamais été aussi présent que les Jeux olympiques de Tokyo de cette année.

À 17 ans, Lydia Jacoby, l’une des 11 adolescentes de l’équipe américaine de natation, a remporté mardi le 100 mètres brasse dans une course à laquelle elle n’aurait pas participé si la pandémie n’avait pas reporté les Jeux d’un an.

Les jeunes ont dominé la compétition de patinage de rue féminin alors que les médaillées d’or, d’argent et de bronze avaient toutes moins de 17 ans, dirigées par la médaillée d’or et Momiji Nishiya, 13 ans.

Toujours à 13 ans, la médaillée d’argent Rayssa Leal était déjà l’une des plus jeunes compétitrices de Tokyo. Si elle avait remporté l’or, elle aurait été la plus jeune médaillée d’or de l’histoire des Jeux.

Voici les plus jeunes médaillés de l’histoire des Jeux olympiques d’été, avec quel sport ils ont gagné et dans quels Jeux :

VICTOIRE HISTORIQUE : 7 images mémorables de Momiji Nishiya, le médaillé d’or de skateboard des Jeux Olympiques de Tokyo à 13 ans

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

TEXTE AVEC NOUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO : Abonnez-vous aux textes, où nous serons votre guide officiel des Jeux

Dimitros Loundras, 10 ans, 216 jours : Loundras a placé la barre très haut lors des premiers Jeux Olympiques en 1896. Pendant son séjour à Athènes, il est non seulement devenu le plus jeune olympien confirmé de l’histoire, mais aussi le plus jeune médaillé faisant partie de l’équipe de bronze Ethnikos Gymnastikos Syllogos.

Luigina Giavotti, 11 ans, 301 jours : Autre médaillé de gymnastique, Giavotti a remporté l’argent au concours multiple par équipe avec l’Italie aux Jeux d’Amsterdam de 1928. Cependant, elle n’est pas la seule jeune de cette équipe sur cette liste.

Inge Sörensen, 12 ans, 21 jours : Sörensen a remporté le bronze au 200 mètres brasse aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Sa victoire fait d’elle la plus jeune médaillée olympique individuelle depuis que Loundras et Giavotti ont gagné par équipes.

Ines Vercesi, 12 ans, 216 jours : Un autre jeune qui est apparu aux côtés de Giavotti aux Jeux olympiques d’Amsterdam de 1928, Vercesi a également remporté l’argent pour l’Italie.

Noël Vandernotte, 12 ans, 230 jours : Vandernotte revendique le record de la plus jeune personne à avoir remporté plusieurs médailles olympiques. Il a remporté le bronze en aviron en couple avec barreur et en quatre avec barreur aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 pour la France. Il a servi de barreur, la personne chargée de diriger le bateau et d’instruire les autres rameurs.

Carla Marangoni, 12 ans, 269 jours : L’équipe de gymnastique italienne de 1928 était pleine de jeunes. Marangoni était le troisième joueur de 12 ans de l’équipe d’Amsterdam à remporter l’argent.

Dorothy Poynton-Hill, 13 ans, 23 jours : Le plus jeune américain à avoir remporté une médaille. Elle a remporté l’argent en 1928 en plongeon au tremplin, mais sa carrière olympique ne s’est pas arrêtée là. Elle a remporté l’or aux Jeux olympiques de Los Angeles de 1932 en plongeon sur plateforme à 17 ans et une fois de plus aux Jeux olympiques de Berlin de 1936. À Berlin, elle a également remporté le bronze en plongeon au tremplin.

Rayssa Leal, 13 ans, 204 jours : La plus jeune médaillée olympique depuis plus de 60 ans avec sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et la plus jeune médaillée brésilienne. Si les Jeux olympiques n’avaient pas été reportés, elle aurait été la troisième plus jeune médaillée de tous les temps.

Marjorie Gestring, 13 ans, 268 jours : Gestring détient le record du plus jeune médaillé d’or. Elle est devenue championne de plongeon au tremplin aux Jeux de Berlin de 1936, la même épreuve où Poynton-Hill a remporté le bronze.

Klaus Zerta, 13 ans, 280 jours : Tout comme Vandernotte, Zerta était barreur, mais il a remporté l’or, faisant de lui le plus jeune médaillé d’or masculin. Il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Rome de 1960 pour l’Allemagne en couples avec barreur.

Momiji Nishiya, 13 ans, 330 jours : La médaille d’or de Nishiya à Tokyo a fait d’elle la plus jeune médaillée d’or japonaise, la troisième plus jeune à avoir remporté une épreuve et la première personne à remporter l’épreuve de patinage de rue féminin.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.