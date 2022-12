Moments viraux dans le sport qui ont fait bouger Internet en 2022

De nos jours, le sport ne concerne pas seulement le jeu, mais bien d’autres choses qui le rendent intéressant à regarder. C’est le jeu sur le terrain ainsi qu’en dehors du terrain qui donne aux gens plusieurs moments à retenir. 2022 a également apporté des moments incroyables qui ont plongé les gens dans le “drame” du sport. Certains moments emblématiques comme Lionel Messi soulevant le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, Roger Federer faisant ses adieux au tennis, etc., ont fait la une des journaux pour être les plus mémorables de tous. Cependant, divers événements ont rendu justice à cette ère «virale» en raison de leur nature inhabituelle, bizarre ou unique. De Messi et Ronaldo apparaissant sur une seule photo à l’envahisseur du terrain Jarvo 69 attaqué par des agents de sécurité dans le stade de Twickenham, l’année nous a donné une série de moments qui ont créé un buzz sur Internet.

Alors que nous nous rapprochons de la fin de l’année, il est temps de revenir sur les moments viraux qui se sont produits dans le sport en 2022.

Messi et Ronaldo en photo unique pour Louis Vuitton

Considérés comme des rivaux de longue date, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont réunis pour la campagne publicitaire de Louis Vuitton et ont publié une photo emblématique d’eux posant ensemble en train de jouer aux échecs sur un sac à carreaux de la marque. La photo, sous-titrée “La victoire est un état d’esprit”, est devenue l’une des images les plus appréciées sur Instagram. La photo de la rare collaboration commune des légendes du football a cassé Internet comme n’importe quoi ! Elle a été partagée par Messi et Ronaldo en novembre. 19.

Pitch Invader Jarvo 69 en action à Twickenham

Jarvo 69 assure qu’il suit l’exercice d’infiltration des terrains de sport même après s’être fait prendre plusieurs fois. L’envahisseur de terrain a tenté sa chance une autre fois en mars de cette année lorsqu’il a tenté de rejoindre l’équipe d’Angleterre alors qu’ils chantaient leur hymne national avant le choc des Six Nations avec l’Irlande. Cependant, il a vu sa chance s’épuiser dès qu’il a été taclé par la sécurité qui l’a immédiatement sorti de terre. Daniel Jarvis ou Jarvo 69, qui se décrit comme un comédien et un farceur, a fait son chemin dans un certain nombre d’événements sportifs comme le cricket et le football.

La fille de Francisco Lindor réclame “Buck”

Cette vidéo était trop mignonne pour être manquée et comment ! C’était lors de la conférence de presse suivant la victoire 7-3 des Mets de New York sur les Padres dans la série NL Wild Card lorsque la fille de l’arrêt-court de baseball Francisco Lindor n’arrêtait pas d’appeler le manager de baseball américain, Buck Showalter, dans une vidéo époustouflante. Le joueur de baseball portoricain était accompagné de sa fille, Kalina, qui a appelé « Buck » tout en pointant la caméra, ce à quoi son père a répondu : « Ouais, Buck est parti. Elle aime Buck. L’enfant a volé la vedette en un rien de temps puisque son clip est devenu viral en octobre et a fait fondre le cœur de plusieurs internautes.

La danse inédite de Captain Cool

Les MSDians sont restés bouche bée au moment où ils ont vu la légende du cricket secouer sa jambe lors d’une fête avec Hardik Pandya et le rappeur Badshah. Dans la vidéo publiée par le polyvalent indien, on pouvait voir MS Dhoni apprendre les pas de Pandya sur différentes chansons de Bollywood. Les fans ne pouvaient pas en croire leurs yeux en regardant Dhoni aller au-delà de son comportement et sortir en public en secouant le sol comme aucun autre. Le clip a été partagé fin novembre par Pandya, qui a mené Team India lors d’une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande.

Salt Bae écrase la finale de la Coupe du monde de football 2022

Lionel Messi a remporté le trophée convoité de la Coupe du monde pour l’Argentine le 18 décembre après avoir battu la France 4-2 lors des tirs au but. Alors que les joueurs se réjouissaient de leur victoire spectaculaire, un célèbre chef turc, plus connu sous le nom de Salt Bae, s’est écrasé sur le terrain et a commencé à poser avec le trophée de la Coupe du monde ainsi qu’avec les joueurs. Cela a provoqué la colère des fans en ligne qui ont interrogé le chef pour avoir enfreint les protocoles de la FIFA. Il a ensuite été banni lors de la finale de l’US Open Cup 2023.

Le sport n’est rien de moins qu’un film à suspense qui offre à ses admirateurs des moments “inattendus”, les laissant engagés ou simplement enragés (parfois). Ce sont des moments comme celui-ci qui le rendent plein d’action dans tous les sens !

