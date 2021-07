« Moments terrifiants »: la fête tourne au vinaigre avec des coups de feu signalés alors que les fans de Milwaukee remportent la première finale de la NBA en 50 ans (VIDEOS)

Les Bucks sont entrés dans l’histoire en battant les Phoenix Suns 105-98 lors du sixième match sur leur terrain devant 18 000 fans en liesse.

Imitant le grand Kareem Abdul-Jabbar (alors connu sous le nom de Lew Alcindor), le «Greek Freak» Giannis Antetokounmpo a mené Milwaukee à la victoire et a été nommé MVP de la série.

Marquant 50 points – son record en carrière en séries éliminatoires – et complété par 14 rebonds, Giannis a réalisé l’une des meilleures performances de tous les temps en finale et a eu un message inspirant après que lui et son équipe aient été couronnés.

Giannis Antetokounmpo. Champion NBA. MVP de la finale. pic.twitter.com/BFyhBMA0qG – Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 juillet 2021

« Ne laissez personne vous dire ce que vous ne pouvez pas être ou ce que vous ne pouvez pas faire » il a dit.

« Les gens m’ont dit que je ne pouvais pas faire de lancers francs. J’ai fait mes lancers francs ce soir. Et je suis un putain de champion.

« Cela devrait amener chaque personne, chaque enfant, n’importe qui dans le monde à croire en ses rêves » a ajouté l’Européen jubilatoire d’origine nigériane.

« J’espère que je donnerai aux gens du monde entier, d’Afrique, d’Europe, l’espoir que cela puisse être fait. Il y a huit ans et demi, avant d’entrer dans la ligue, je ne savais pas où mon prochain repas viendraite de. Ma mère vendait des trucs dans la rue. »

C’est une bonne nuit pour #Chevreuils Basket à Milwaukee‼️🦌🏀 pic.twitter.com/YMb8LVNq5j – Nouvelles de CBS 58 (@CBS58) 21 juillet 2021

Des fans ont éclaté devant le Forum Fiserv et ailleurs dans le quartier des cerfs de la ville, où au moins 65 000 personnes ont profité de l’action lors d’une soirée de veille.

« J’attendais ça depuis 50 ans » a crié un homme, comme le rapporte le Chicago Tribune.

« C’est la chose la plus exaltante que vous puissiez faire et je reviendrais encore » a déclaré Carol Demers, 63 ans, à propos de l’expérience. « Ça a été merveilleux. »

Tom Cogdall, un officier de l’armée à la retraite du même âge que Demers, se tenait devant le Brothers Bar & Grill à quelques pas de l’aréna et a dit à Philstar : « Je me souviens de 1971. Cela faisait 50 ans, nous en avions besoin. »

Isaiah Tyler, un peintre, a déclaré au même journal : « C’est de l’histoire. J’ai grandi ici et j’ai participé à beaucoup de jeux pourris – c’est donc la récompense. »

« Milwaukee est une ville très ségréguée, alors nous voir tous ensemble, toutes races confondues, pour une seule cause, c’est ainsi que le monde devrait être », a ajouté le Noir de 43 ans.

Alors que chants, feux d’artifice et confettis remplissaient l’air, la fête a tourné au vinaigre vers 1 heure du matin alors que plus d’une douzaine de coups de feu ont été tirés dans le quartier et à son intersection de la rue Water et de l’avenue Juneau.

Un flic de Milwaukee a déclaré à un journaliste du Journal Sentinel « nous avons probablement des blessures », avec certains rapports alléguant que deux d’entre eux ont été subis par des collègues officiers.

« Des moments terrifiants sur Water Street alors que des dizaines de coups de feu retentissent là où des foules de fans de #Bucks célébraient la victoire », a tweeté Michele Fiore, partageant les images.

Et bien qu’il n’y ait pas encore eu de déclaration officielle de la part des forces de l’ordre locales, trois personnes ont été aperçues menottées.

Le journaliste local Fiore a par la suite documenté un « grande présence policière » là-bas alors que d’autres feux d’artifice ont retenti dans l’intervalle.