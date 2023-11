Moments tendus à Florida House après que le législateur a appelé au cessez-le-feu à Gaza

La résolution d’un député démocrate de Floride appelant mardi à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas a été condamnée par des membres de son propre parti et a suscité des accusations d’antisémitisme.

Le résolution par la représentante Angie Nixon, D-Jacksonville, a appelé à « une désescalade immédiate et un cessez-le-feu dans l’État d’Israël et en Palestine occupée ». Il déclare que « toute vie humaine est précieuse et que le fait de prendre pour cible des civils, quelle que soit leur religion ou leur appartenance ethnique, constitue une violation du droit international humanitaire ».

Plaidant pour sa résolution devant la Chambre des représentants, Nixon a ravagé ses larmes et une hostilité palpable des deux côtés de l’allée.

“J’ai condamné publiquement et je continuerai de condamner le Hamas et les violentes attaques terroristes qu’il a commises le 7 octobre”, a déclaré Nixon lors de son intervention. « Honnêtement, il s’agit des bébés. Les bébés israéliens et les bébés palestiniens.

La réaction a été rapide et intense, même pour une chambre qui a vu les esprits s’échauffer au fil des années. en débattant Législation sur la guerre culturelle du gouverneur Ron DeSantis.

Le représentant Randy Fine, républicain de Palm Bay, qui est juif, s’est demandé pourquoi elle avait utilisé le terme Palestine « occupée ». Le terme est considéré comme chargé, bien qu’il soit utilisé par des groupes tels qu’Amnesty International. Nixon a déposé un amendement de supprimer le terme de sa résolution.

« Si vous votez pour cela, vous mettez en danger mon enfant et tous les enfants juifs de cet État », a déclaré Fine à ses collègues législateurs. “Si vous votez pour cela, vous êtes un antisémite.”

Plusieurs démocrates se sont également prononcés contre sa résolution.

“Quand j’entends un cessez-le-feu qui ne comprend pas notre histoire, ou qui méprise notre histoire, je crois qu’il est né de l’ignorance et de l’antisémitisme”, a déclaré le représentant Michael Gottlieb, démocrate-Davie, président du conseil d’administration de Floride. Caucus législatif juif.

La représentante Hillary Cassel, démocrate de Dania Beach, s’est demandé pourquoi Israël devait « défendre ses actions à tout moment ».

“Nous sommes confrontés à une tentative absolue de massacrer un groupe entier de personnes, et nous ripostons, et nous ne nous arrêterons pas jusqu’à ce que chacun de ces bébés – qui vous tiennent à cœur – rentre à la maison”, a déclaré Cassel, sous les applaudissements.

« Se soucier des milliers de vies innocentes perdues ne rend personne antisémite », a déclaré Nixon.

Tandis que Nixon présentait ses conclusions finales, presque tous les législateurs républicains se levaient et lui tournaient le dos.

« Nous en sommes à 10 000 Palestiniens morts. Combien suffiront-ils ? » dit Nixon.

«Tous», a déclaré une députée non identifiée sur le sol.

« Un de mes collègues vient de dire : « Tous ». Wow », a déclaré Nixon.

Sa résolution a été rejetée par 104 voix contre 2. La représentante Anna Eskamani, D-Orlando, une Irano-Américaine dont les parents ont fui le renversement islamique de ce pays, était la seule autre voix en faveur. Quatre autres législateurs démocrates étaient présents mais n’ont pas voté, en violation des règles de la Chambre.

“Si vous ne pouvez pas parler avec clarté morale sur cette question, vous ne pouvez pas parler avec clarté morale sur quoi que ce soit”, a ensuite déclaré aux journalistes le président de la Chambre, Paul Renner, R-Palm Coast.

La résolution marquait la fin – pour la Chambre – de la session législative extraordinaire de cette semaine, convoquée par DeSantis pour exprimer son soutien à Israël après le massacre du 7 octobre, lorsque des membres du Hamas ont envahi et assassiné 1 400 hommes, femmes et enfants. Plus de 240 autres personnes ont été kidnappées par le Hamas.

La réponse d’Israël a consisté à lancer des frappes aériennes sur Gaza, qui est contrôlée par le Hamas, détruisant des quartiers et tuant des civils. Environ la moitié de la population de la région a moins de 18 ans. Lundi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu et dit Gaza est en train de devenir un « cimetière pour les enfants », ce à quoi Nixon a également fait référence en défendant sa résolution à la Chambre.

Les législateurs de Floride mardi approuvé 25 millions de dollars renforcer la sécurité dans les externats et les écoles maternelles juives de l’État ainsi que dans les synagogues, les musées et les centres culturels. Ils ont alloué 20 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la sécurité dans d’autres écoles et musées à but non lucratif.

Ils ont également passé deux résolutions exprimant son soutien à Israël et condamnant le Hamas. Le Sénat devrait adopter ces mesures mercredi.

Par la suite, Nixon a déclaré aux journalistes que « le peuple » voulait qu’elle dépose la résolution.

« En dehors de ces quatre murs, les gens sont fermement à mes côtés », a-t-elle déclaré.

La représentante de la minorité parlementaire Fentrice Driskell, D-Tampa, a déclaré plus tard qu’elle avait demandé à Nixon de retirer sa résolution.

“Mon caucus, oui, vous seriez surpris de savoir que je ne peux pas réellement les contrôler”, a déclaré Driskell aux journalistes.

“Cela s’est produit aujourd’hui et notre caucus va passer à autre chose.”

Les rédactrices du Times/Herald, Romy Ellenbogen et Ana Ceballos, ont contribué à ce rapport.