Sheetala Saptami est l’un des jours importants pour les hindous. La journée est dédiée à Sheetala Mata ou à la déesse Sheetala. Les fidèles offrent ses prières et demandent le bien-être de leurs enfants et de leur famille. On pense que l’adoration de la déesse Sheetla protège des maladies comme la varicelle et la variole.

Le festival est principalement célébré dans les régions du Bihar, de l’Uttar Pradesh, du Rajasthan et du Gujarat. Dans le sud de l’Inde, la divinité est connue sous le nom de déesse Mariamman ou de déesse Poleramma. Le festival de Sheetala Saptami est également connu sous le nom de Polala Amavasya dans les régions de l’Andhra Pradesh et du Karnataka.

Sheetala Saptami: Date et horaires:

Sheetala Saptami est célébré sur Krishna Paksha Saptami Tithi de Chaitra maas. Cette année, il tombera le 3 avril. Saptami Tithi débutera à 05h58 le 03 avril et se terminera à 04h12 le 04 avril.

Signification de Sheetala Saptami:

Selon Skanda Purana, la déesse Sheetala est une incarnation de la déesse Durga et Maa Parvati. La divinité signifie le pouvoir de guérison de la nature et donc les fidèles adorent et offrent des prières à la déesse Sheetala pour rester en sécurité et protégée contre les maladies comme la varicelle et la variole. «Sheetala» dans un sens littéral signifie «fraîcheur» ou «cool».

Sheetala Saptami 2021: Rituels à suivre dans la journée:

Ce jour-là, les fidèles se réveillent tôt avant le lever du soleil et prennent un bain. Ils visitent le temple Sheetala Mata pour effectuer la puja en offrant du bhog (caillé, riz, halwa, puri, un kheer ou rabdi, etc.), kalash, haldi, kumkum, akshat, fleurs, sindoor, mehendi, kajal, chunri rouge, kalava, banane, noix de coco, etc. Beaucoup de gens pratiquent aussi la puja chez eux et recherchent une vie joyeuse, saine et paisible.

Lire et écouter Sheetala Mata Vrat Katha est un rituel important de puja. Dans certaines régions du pays, les gens se rasent également la tête pour plaire à la déesse. La puja se termine par le chant Aarti. Une fois la puja terminée, les gens aspergent l’eau du Kalash sur eux-mêmes, les membres de leur famille et leur maison pour se purifier.