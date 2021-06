Alerte spoil! Nous discutons de quelques détails de l’intrigue du nouveau film « Miss Juneteenth ». Arrêtez de lire maintenant si vous ne l’avez pas encore vu.

Avec l’Amérique au milieu d’un soulèvement vocal centré sur le racisme et la brutalité policière, « Miss Juneteenth » est arrivée juste à temps.

Contrairement à la fête homonyme du film, qui célèbre la date à laquelle les Noirs asservis à Galveston, au Texas, ont finalement appris que le président Abraham Lincoln avait libéré les esclaves du pays plus de deux ans plus tôt, la sortie de « Miss Juneteenth » (maintenant en streaming sur Hulu) est arrivé à un moment opportun de manifestations à l’échelle nationale et d’une pandémie mondiale.

Dans le film de passage à l’âge adulte du scénariste/réalisateur Channing Godfrey Peoples, l’ancienne reine de beauté Turquoise (Nicole Beharie) revoit ce qu’aurait pu être sa vie en inscrivant sa fille adolescente Kai (Alexis Chikaeze) dans le même concours de Miss Juneteenth qu’elle a déjà remporté. Avec l’aide de la star de « Insecure » Kendrick Sampson dans le rôle de Ronnie, le père de Kai, le film se concentre sur la recherche de la joie, le paiement des factures et le report du rêve américain dans une petite ville du Texas.

Qu’est-ce que Juneteenth?

Le 19 juin, célébré le 19 juin, reconnaît la date de 1865 à laquelle la proclamation d’émancipation – qui avait été publiée le 1er janvier 1863 – a été lue aux esclaves du Texas par le major-général Gordon Granger, deux ans après que Lincoln a publié sa proclamation. . Le jour férié américain – qui est maintenant un jour férié fédéral – est également connu sous le nom de Freedom Day, Jubilee Day et Cel-Liberation Day.

« Nous luttons toujours pour notre liberté », dit Peoples. « Nous nous battons pour notre liberté de respirer à ce stade. »

Voici quelques-uns des moments les plus poignants du film :

Même sans électricité, il y a encore beaucoup de lumière à l’anniversaire de Kai

Kai a 15 ans et le courant est coupé. Bien que Turquoise rentre à la maison avec un gâteau et une facture légère impayée, elle est toujours capable de créer de la joie chez sa fille adolescente pour son anniversaire. La scène est entièrement sombre à l’exception des bougies sur le gâteau, illuminant leurs visages et poursuivant le thème du film selon lequel même dans l’obscurité (parfois littérale), il y a de la lumière à trouver et à célébrer.

Turquoise « veut toujours faire quelque chose de mieux pour Kai, alors elle trouve un moyen de faire de ce moment une fête », dit Peoples. Ils brisent l’ancienne couronne de Miss Juneteenth de Turquoise et Kai se couronne la « reine de tout ».

Turquoise et Kai partagent une liaison mère-fille sur les cheveux

Les cheveux ont toujours joué un rôle important dans les communautés noires, et le film met en lumière les insécurités auxquelles les femmes noires en particulier ont été confrontées concernant le port de leurs cheveux naturels et les rituels capillaires bien connus dans de nombreux ménages noirs.

« En tant que conteuse et aussi en tant que femme afro-américaine, je pensais vraiment qu’il était important pour Turquoise et Kai d’être dans leurs cheveux naturels (et d’avoir) plus de gens qui soient si ouverts et fiers d’embrasser les cheveux naturels, « , dit les peuples.

Lorsque Kai s’assoit sur une chaise à côté du poêle pendant que Turquoise chauffe un peigne chaud pour lisser les cheveux de sa fille, c’est une scène familière qui évoquera des souvenirs forts (et des parfums) pour les femmes noires du monde entier – une mère noire partageant des leçons de vie tout en se peignant les cheveux de sa fille.

« Ma vie aurait été différente si je m’en tenais à ça », a déclaré Turquoise à Kai du chemin positif qu’elle pourrait emprunter avec la bourse d’études de sa victoire au concours. « C’est ce que je veux pour toi. »

Turquoise et Ronnie réinventent leurs rêves

Pour Turquoise, la vie quotidienne est un rappel constant de son apogée en tant que Miss Juneteenth 2004. Sa vie en dehors de sa fille consiste à aider à gérer un bar de plongée local et à prendre des quarts de travail supplémentaires en se maquillant dans un salon funéraire – la juxtaposition ultime entre la vie noire et Mort noire.

« Dans ce quartier, la gentrification se rapproche de plus en plus d’eux, donc il y a la peur que ce rêve vous soit arraché », dit Peoples.

Dans deux scènes, Turquoise et Ronnie se choisissent enfin eux-mêmes et leurs rêves. Ronnie saute dehors, ne se présentant pas avec de l’argent pour aider à acheter la robe de reconstitution historique de Kai, et révèle finalement qu’il a déposé l’argent comme dépôt pour acheter sa propre entreprise de réparation de voitures. Inspiré par Kai, Turquoise fait un pitch pour acheter le bar.

Kai rejette la politique de respectabilité pour sa performance de reconstitution historique de « Phenomenal Woman » de Maya Angelou

Après s’être sentie gênée de pratiquer l’étiquette à table avec les dames du concours Miss Juneteenth et de ne pas avoir de robe chère à porter, Kai choisit le concours de talents pour montrer ce qu’elle veut vraiment faire : danser.

Au lieu de s’en tenir au scénario qu’elle a pratiqué avec sa mère, la lecture par Kai du poème « Phenomenal Woman » de Maya Angelou est rehaussée de rythmes hip-hop et d’une routine de danse pour correspondre aux mots toujours pertinents. Dans l’esprit de ce que représente Juneteenth, Kai choisit la liberté.

« Vous avez des jeunes qui sont là-bas (maintenant) avec le sentiment de devoir se battre pour leur propre vie tout comme une personne noire en Amérique, et ici Kai dit: » Je veux juste pouvoir être libre d’être moi-même ,' », dit Peoples. « À quel moment nos enfants deviennent-ils insouciants ? »

juinteenth est une célébration de la libération de l’esclavage. Mais cela ne signifiait pas la liberté pour tous.