Musica entre dans les coulisses pour capturer le chef-d’œuvre de Puccini avec Juan Diego Flórez et Ruzan Mantashyan.

La Bohème est l’un des opéras les plus joués au monde.

Le chef-d’œuvre intemporel de Giacomo Puccini, qui raconte l’histoire d’une couturière et de l’amour mortel d’un poète, a honoré les scènes de certains des opéras et théâtres les plus connus au monde depuis plus d’un siècle.

Alors que de nombreux théâtres à travers l’Europe restent fermés plus tôt cette année, Musica a eu un accès exclusif pour filmer une répétition générale de la production à l’Opéra de Zurich.

Le ténor péruvien renommé Juan Diego Flórez joue le poète passionné Rodolfo, tandis que la soprano arménienne Ruzan Mantashyan est l’autre moitié du couple sans le sou, la couturière Mimi.

Pour Mantashyan, le personnage de Mimi lui rappelle que la vie est éphémère: « [She] sait qu’elle est mourante. Elle l’a accepté.

« C’est quelque chose que j’ai appris d’elle. Tu dois vraiment vivre [in] le moment avec ce que vous avez. Vous pouvez vous asseoir là et pleurer et être misérable. Ou vous pouvez aller vivre votre vie du mieux que vous pouvez. «

Un conte intemporel d’amour et de tragédie

Basé sur le roman d’Henri Murger, Scènes de la vie de bohème, un recueil de vignettes représentant de jeunes bohèmes vivant dans le Paris des années 1840, La Bohème s’articule autour de quatre jeunes créatifs vivant sous un même toit.

Unis dans la pauvreté, Rodolfo et Mimi entament une histoire d’amour tumultueuse, ponctuée de passion et de jalousie et ne se terminant que par la mort tragique de cette dernière.

Pour Flórez, c’est un conte qui touche le cœur de tous ceux qui le regardent.

« Je pense que nous pleurons quand nous voyons La Bohème parce que c’est une histoire à laquelle nous nous rapportons tous, les personnages sont très liés aux gens », a déclaré le ténor vétéran à Euronews.

« Je pleure quand je suis dans le public et je pleure quand je le chante. »

Heartbreak mis en musique

La partition émotionnelle de Puccini met l’accent sur l’intensité du drame.

Les mélodies rapides et les duos puissants sont abondants, car le grand tireur des cordes sensibles utilise tous les outils de son arsenal pour transmettre la tragique histoire d’amour.

Selon Mantashyan: « Puccini avait ce grand art d’aller directement au cœur. »

Pour Flórez, c’est quelque chose qui rend la musique du compositeur italien pertinente encore aujourd’hui.

« Il prend l’orchestre et soulève tout et ça fait frissonner et je pense que la musique hollywoodienne a pris de Puccini », dit-il.

«Quand le cinéma est arrivé, tout le monde a imité ce genre de musique, parce que ça vous transporte vraiment.

« La dernière scène est si touchante parce que toute la musique évoque le passé et ce sentiment de nostalgie vous touche et la musique ressemble, encore une fois, à la musique de film. »