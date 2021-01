Cela semble être il y a si longtemps.

Beaucoup de choses se sont passées depuis, alors faisons un rappel sur quelques moments notables et parfois plus … intéressants de la culture pop en 2020:

« Parasite » entre dans l’histoire: L’un des films les plus intrigants de l’année dernière est entré dans l’histoire en février lorsqu’il est devenu le premier film non anglais et le premier film sud-coréen à remporter l’Oscar du meilleur film aux Oscars. Et il n’a pas ramassé seulement cette statue – il a balayé la nuit avec quatre victoires.

Steven Seagal va à l’encontre de la SEC: La star de l’action avait fait face à des accusations de la part de la US Securities and Exchange Commission pour avoir promu un investissement dans une offre initiale de pièces de monnaie menée par Bitcoiin2Gen et ne pas avoir divulgué qu’on lui avait promis 250000 dollars en espèces et 750000 dollars de jetons B2G pour son travail.

Les accusations ont été réglées.

Attaque de « Tiger King »« : Des fauves, un mystère non résolu, un complot de meurtre contre rémunération et un propriétaire de zoo avec un mulet. La série documentaire Netflix « Tiger King: Murder, Mayhem and Madness » était une addiction bienvenue, et même la légende du basket Shaquille O’Neal y a participé. Tout à fait littéralement, c’est-à-dire qu’il y avait un caméo.

« La dernière danse » de Michael Jordan: En parlant de basket-ball professionnel, en mai, nous avons pu revivre la gloire des jours de jeu de Jordan dans la série documentaire télévisée « The Last Dance ». C’était l’icône des Chicago Bulls contrairement à ce que nous avions jamais vu.

Une capture d’écran de la légende du sport réagissant à une vidéo des commentaires de l’ancien joueur Isiah Thomas sur Jordan sur un iPad a été rapidement adaptée en mèmes qui sont devenus viraux.

Kylie Jenner a perdu sa désignation de milliardaire: Il y a eu une controverse majeure en 2018 lorsque le magazine Forbes a mis Jenner sur la couverture d’un numéro avec le titre « Les femmes milliardaires américaines » et a qualifié la star de télé-réalité et le magnat du maquillage de « self-made ».

Juste deux ans plus tard, le magazine a publié un article déclarant qu’elle n’était « plus une milliardaire » après avoir examiné les dossiers publics après avoir vendu une participation dans son entreprise.

L’enchevêtrement de Jada Pinkett Smith: Pinkett Smith s’est présentée à la table en juillet pour répondre aux spéculations sur sa relation avec le chanteur August Alsina.

Assise avec son mari Will Smith, elle a confirmé son « enchevêtrement » avec le jeune Alsina après qu’il ait donné une interview disant qu’il avait été impliqué avec l’actrice et que son mari était au courant.

C’était un aperçu rare du mariage Smith et nous a également donné un nouveau mot pour un type particulier de relation.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

«Bridgerton»

Si vous ne regardez pas ce drame de la période Régence produit par Shonda Rhimes, rendez-vous sur Netflix.

« Bridgerton » a fait ses débuts le jour de Noël – et quel cadeau cela a été.

Il offre une distribution diversifiée, de nombreuses intrigues romantiques et des scènes de sexe torrides (alors assurez-vous de regarder quand les enfants ne sont pas là, si vous les avez dans votre maison).

«Dexter»

La nouvelle que Showtime ramène « Dexter » en série limitée a été l’une des meilleures choses de cette année.

La production devrait commencer au début de 2021, il y a donc beaucoup de temps pour se gaver des anciens épisodes.

Les saisons un à huit commencent à être diffusées sur Amazon Prime vendredi.

‘Headspace Guide to Meditation’

Commençons la nouvelle année dans un endroit plus calme.

Ces épisodes animés basés sur l’application populaire présentent une technique de pleine conscience différente qui facilite la pratique de la méditation – en se concentrant sur des sujets tels que le stress, le sommeil et le lâcher prise – et se terminent par une méditation guidée à la fin de chaque chapitre.

« Headspace Guide to Meditation » commence à diffuser vendredi sur Netflix.

Deux choses à écouter:

Pourquoi ne pas commencer à se préparer pour les Grammy Awards, qui seront diffusés sur CBS le 31 janvier?

Beyoncé est l’artiste avec le plus de nominations – neuf – donc revisiter son album « Black Is King » vous montrera pourquoi.

Noah Cyrus est loin d’être la petite sœur de Miley.

Elle est nominée dans la catégorie meilleure nouvelle artiste, alors écoutez son EP « The End of Everything » si vous ne l’avez pas déjà fait.

Une chose dont il faut parler:

Quiconque pariait que nous verrions moins le prince Harry et Meghan Markle après avoir renoncé à leurs titres royaux avait tort.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été très productifs, notamment en concluant un accord avec Spotify et en abandonnant leur premier épisode de podcast cette semaine.

Entendre leur voix est plutôt bien, mais c’est encore mieux le plaisir d’entendre leur enfant, Archie, parler dans l’épisode.

Le couple sera toujours la royauté pour moi et j’admire la vie qu’ils se taillent en dehors des Windsors. Si entendre c’est croire, la paire semble plutôt heureuse.

Quelque chose à siroter

Le hip-hop a longtemps été la voix du peuple, et certaines des stars de l’industrie utilisent le leur pour essayer de garder la Géorgie bleue.

Cette communauté a aidé à renverser la situation pour le président élu Joe Biden, comme le détaille mon ami et collègue de CNN Eliott C. McLaughlin dans son article. Ces défenseurs politiques travaillent maintenant dur pour essayer d’aider les candidats démocrates dans un second tour du Sénat qui décidera qui contrôle cette branche du gouvernement.

« Sans l’implication du hip-hop, nous aurions peut-être eu un résultat différent », lui a dit le rappeur et activiste d’Atlanta Killer Mike. « Je ne connais pas une personne du hip-hop qui n’ait rien fait, de Migos à Lil Baby. J’ai vu tout le monde de notre communauté participer d’une manière ou d’une autre. »

Comme je l’ai déjà dit, les célébrités sont des citoyens qui ont parfaitement le droit de s’impliquer dans la politique. Et quand il s’agit d’artistes hip-hop dont l’art a évolué à partir de jeunes privés de leurs droits dans les quartiers défavorisés, on peut faire valoir qu’ils ont la responsabilité d’utiliser leur plate-forme pour faire exactement cela.

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.