Moments clés de la crise de l’eau contaminée au plomb à Flint, dans le Michigan

FLINT, Michigan (AP) – L’ordonnance d’un juge du Michigan rejetant les accusations portées contre sept personnes dans le scandale de l’eau de Flint est le dernier développement d’une crise qui a débuté en 2014. C’est à ce moment-là que la ville a commencé à prélever de l’eau de la rivière Flint sans la traiter correctement. , entraînant une contamination par le plomb.

Voici un aperçu de quelques moments clés depuis :

Avril 2014 : Pour économiser de l’argent, Flint commence à puiser de l’eau dans la rivière Flint pour ses 100 000 habitants. Le déménagement est considéré comme temporaire pendant que la ville attend de se connecter à un nouveau système d’eau régional. Les résidents se plaignent immédiatement de l’odeur, du goût et de l’apparence de l’eau, et ils soulèvent des problèmes de santé, signalant des éruptions cutanées, la perte de cheveux et d’autres problèmes.

24 septembre 2015 : Un groupe de médecins exhorte Flint à cesser d’utiliser la rivière Flint après avoir trouvé des niveaux élevés de plomb dans le sang des enfants. Les régulateurs de l’État insistent sur le fait que l’eau est sûre.

29 septembre 2015 : puis-gouv. Rick Snyder s’engage à prendre des mesures en réponse aux niveaux de plomb – la première reconnaissance par l’État que le plomb est un problème.

Octobre 2015 : Snyder annonce que l’État dépensera 1 million de dollars pour acheter des filtres à eau et tester l’eau dans les écoles publiques de Flint, et quelques jours plus tard demande à Flint de recommencer à utiliser l’eau du système de Detroit.

29 décembre 2015 : Snyder accepte la démission du directeur du Département de la qualité de l’environnement, Dan Wyant, et s’excuse pour ce qui s’est passé à Flint.

5 janvier 2016 : Snyder déclare l’état d’urgence à Flint, le jour même où les autorités fédérales confirment qu’elles enquêtent. Une semaine plus tard, la Garde nationale du Michigan commence à aider à distribuer de l’eau en bouteille et des filtres.

14 janvier 2016 : Snyder, un républicain, demande à l’administration Obama une déclaration de catastrophe majeure et davantage d’aide fédérale. La Maison Blanche fournit une aide et une déclaration d’urgence le 16 janvier, mais pas la déclaration de catastrophe.

15 janvier 2016 : Le procureur général de l’époque du Michigan, Bill Schuette, entame un « examen indépendant ».

23 mars 2016 : Un panel nommé par le gouverneur conclut que le Michigan est « fondamentalement responsable » de la crise en raison des décisions prises par les régulateurs environnementaux.

20 avril 2016 : Deux fonctionnaires de l’État et un fonctionnaire local sont accusés de falsification de preuves et d’autres crimes dans le cadre de l’enquête du procureur général de l’État – les premières accusations à venir de l’enquête.

14 août 2016 : La déclaration d’urgence fédérale prend fin, mais les responsables de l’État affirment que les travaux se poursuivent pour réparer le système d’eau potable.

10 décembre 2016 : Le Congrès approuve un projet de loi de grande envergure pour autoriser des projets d’eau à l’échelle nationale, dont 170 millions de dollars pour lutter contre le plomb dans l’eau potable de Flint.

16 décembre 2016 : Les républicains du Congrès clôturent une enquête d’un an, mettant en cause les responsables de l’État et l’Agence de protection de l’environnement.

20 décembre 2016: Schuette accuse les anciens responsables des urgences Darnell Earley et Gerald Ambrose de plusieurs crimes pour leur incapacité à protéger les résidents de Flint des risques pour la santé causés par l’eau contaminée. Il accuse également Earley, Ambrose et deux employés de la ville de chefs d’accusation de faux semblants et de complot en vue de commettre de faux semblants dans l’émission d’obligations pour payer une partie du projet d’eau qui a conduit à la crise.

17 février 2017 : La Michigan Civil Rights Commission publie un rapport qui conclut que le « racisme systémique » est au cœur des problèmes qui ont causé la crise de l’eau dans la ville à majorité noire.

27 mars 2017 : Les conduites d’eau dans les maisons de Flint seront remplacées dans le cadre d’un accord historique approuvé par un juge.

14 juin 2017 : Le directeur de la santé et des services sociaux du Michigan, Nick Lyon, est accusé de ne pas avoir alerté le public sur une épidémie de maladie du légionnaire qui, selon certains experts, résulte d’une eau mal traitée. Lui et quatre autres personnes sont accusés d’homicide involontaire. Le médecin-chef de l’État, le Dr Eden Wells, est accusé d’entrave à la justice et de mensonge à un enquêteur.

Avril 2018: Snyder met fin à la distribution d’eau de Flint, affirmant que l’eau du robinet de la ville s’est améliorée.

19 juillet 2018 : Un chien de garde fédéral demande à l’EPA de renforcer sa surveillance des systèmes d’eau potable à l’échelle nationale et de répondre plus rapidement aux urgences de santé publique comme celle de Flint. L’EPA dit qu’elle adoptera les recommandations “rapidement”.

7 janvier 2019 : Liane Shekter Smith, ancienne autorité de réglementation de l’eau potable du Michigan, ne conteste pas un délit — perturbation d’une réunion légale — dans l’enquête sur l’eau de Flint. Smith faisait face à des accusations de crime, y compris d’homicide involontaire.

16 avril 2019 : Todd Flood, un procureur spécial qui a passé trois ans à mener une enquête criminelle sur le scandale de l’eau de Flint, est licencié après la découverte de 23 boîtes de documents dans le sous-sol d’un bâtiment public.

13 juin 2019 : Les procureurs abandonnent toutes les poursuites pénales contre huit personnes dans le scandale de l’eau de Flint et s’engagent à recommencer l’enquête à zéro. L’avocate générale Fadwa Hammoud, qui a pris le contrôle de l’enquête en janvier 2019 après l’élection d’un nouveau procureur général, a déclaré que “toutes les preuves disponibles n’ont pas été recherchées” par l’équipe de procureurs précédente.

20 août 2020 : Un accord de 600 millions de dollars entre l’État et les habitants de Flint touchés par l’eau contaminée au plomb est annoncé après plus de deux ans de négociations.

13-14 janvier 2021: L’ancien gouverneur du Michigan, Rick Snyder, est accusé de délits, et son directeur de la santé et d’autres anciens responsables sont accusés de divers délits et crimes après une nouvelle enquête sur le scandale de l’eau Flint.

5 novembre : Le Michigan annonce qu’il versera 300 000 $ au seul employé qui a été licencié à la suite de la crise de l’eau de Flint, Liane Shekter Smith, qui était à la tête de la division de l’eau potable de l’État. Un arbitre avait déclaré que Shekter Smith avait été licencié à tort par des fonctionnaires qui cherchaient probablement un bouc émissaire.

10 novembre: Un juge approuve un règlement de 626 millions de dollars pour les résidents de Flint et d’autres personnes exposées à de l’eau contaminée au plomb. 600 millions de dollars de cette somme proviennent de l’État.

28 juin: La Cour suprême du Michigan décide que les accusations portées en 2021 liées au scandale de l’eau Flint contre l’ancien gouverneur Rick Snyder, son directeur de la santé et sept autres personnes doivent être rejetées.

4 octobre: ​​Le juge rejette les accusations de crime contre sept personnes dans le scandale de l’eau Flint, citant la décision de la Cour suprême de l’État. L’ancien gouverneur Rick Snyder, accusé de délits dans une affaire devant un juge différent, n’est pas inclus dans la décision.

The Associated Press