Moments candides de Lionel Messi célébrant la victoire de la Coupe du monde avec sa femme et ses enfants

Après des années de chagrin, de rejet et de préparation minutieuse, Lionel Messi peut enfin se qualifier de vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA à l’âge de 35 ans. Messi a été terriblement proche de mettre la main sur le trophée en 2014 mais a été battu par une équipe allemande alors divertissante. .

L’attaquant du PSG a toujours été un homme de “famille”, et ces dernières photos de Messi confirment ce fait. Les doux moments candides avec sa femme Antonela Roccuzzo et ses enfants, Thiago, Ciro et Mateo, ne manqueront pas de vous toucher le cœur.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

On peut voir Thiago embrasser le Ballon d’or qui a été remis à son père pour l’honorer en tant que meilleur joueur du tournoi. Il est également devenu le premier joueur à remporter deux fois le prix tant convoité.

On peut également voir Thiago et Mateo Messi embrasser le trophée de la Coupe du monde qui ferait fondre même les cœurs les plus durs. Antonela Roccuzzo a également été photographiée en train d’embrasser le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, puis de détourner le regard avec un sourire radieux. Tout cela témoigne du genre de lien que Messi entretient avec sa famille, ainsi que de leur bonheur de le voir réaliser son rêve.

A LIRE AUSSI | Lionel Messi remporte le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Messi a connu une campagne de Coupe du monde électrique au Qatar, inscrivant sept buts et trois passes décisives tout au long du tournoi. Il a mené son équipe à la gloire sur la plus grande scène de football de manière superbe dans un match rempli de drame et d’action à indice d’octane élevé.

L’Albiceleste a sorti l’impasse à la 23e minute grâce à un penalty de Lionel Messi. Ils ont doublé leur avance à la 36e minute après qu’Angel di Maria ait passé le ballon devant un Hugo Lloris pressé. Le match a eu une nouvelle tournure alors que Kylian Mbappe a décidé de se déchaîner en marquant deux buts rapides à la 80e et à la 81e minute pour égaliser le match.

Messi a de nouveau marqué dans le temps supplémentaire mais Mbappe était à la hauteur puisque le match s’est terminé 3-3. Emiliano Martinez est devenu le héros après avoir sauvé deux pénalités et mené son équipe à sa première victoire en Coupe du monde depuis 1986. Sans oublier que le gardien d’Aston Villa a réalisé un formidable arrêt à la 120e minute lorsque Randal Kolo Muani s’est retrouvé en tête-à-tête avec Martinez.

Messi a également été vu partager un moment d’émotion avec sa mère après avoir finalement mis la main sur la Coupe du monde. Avec la Coupe du monde dans le minou, le cabinet décoré de Messi semble complet, mais ces images montrent comment la famille peut être l’un de vos plus grands trésors dans la vie, vous réconfortant dans la douleur et se réjouissant de votre victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici