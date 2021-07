Moment yobbish mouette essaie de voler la nourriture de macareux dans le duel en plein air

Une mouette YOBBISH essaie de voler de la nourriture dans un duel aérien.

Il a attrapé des poissons d’un macareux moine qui s’est échappé avec assez pour nourrir ses poussins.

Une mouette idiote essaie de voler de la nourriture dans un duel aérien Crédit : Solent

Il a tenté d’attraper du poisson d’un macareux moine Crédit : Solent

James Bian a pris les photos dramatiques en Islande.

Le photographe américain a déclaré : « J’ai pris les photos dans une zone où se trouve une colonie de macareux.

« Les macareux construisent, creusent et élèvent leurs poussins dans la colonie, mais ils risquent d’être attaqués par les airs par les goélands et les labbes.

« À la colonie, il est très courant que les mouettes tendent une embuscade, interceptent et poursuivent les macareux avec des poissons. »

Cependant le macareux s’est échappé avec assez pour nourrir ses poussins Crédit : Solent

Le photographe américain James Bian a pris les photos dramatiques en Islande Crédit : Solent