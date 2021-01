C’est le moment dramatique où un voisin réfléchi réveille une famille de six personnes endormie dont la maison était en feu.

Nicole Salgado, son mari David et leurs quatre enfants dormaient chez eux à Avondale en Arizona le jour du Nouvel An lorsqu’une partie de leur propriété a été incendiée.

Des images d’une caméra de sonnette Ring montrent la voisine inquiète Carolyn Palisch dans sa robe de chambre courant jusqu’à la porte d’entrée et frappant dessus pour réveiller la famille.

On peut entendre Carol crier « Sortez » alors qu’elle continue de frapper à la porte et de sonner à la porte tandis qu’une flamme se propage sur l’un des murs à l’arrière-plan.

La famille ouvre ensuite la porte alors que Carolyn les informe qu’il y a un incendie et qu’ils doivent «sortir et bouger».

C’est le moment dramatique où un voisin réfléchi réveille une famille de six personnes endormie dont la maison était en feu

La vidéo montre ensuite les quatre enfants et leur mère en courant hors de la propriété pendant que Carol les rassure qu’ils peuvent aller chez elle.

Dans la vidéo TikTok, Nicole a expliqué que les pompiers avaient dit que s’ils n’étaient pas partis quand ils l’ont fait, ils ne seraient pas sortis vivants.

La famille a tout perdu dans l’incendie et a déclaré que c’était un jour qui avait «changé leur vie pour toujours».

L’incendie aurait commencé dans le grenier, mais aucune cause n’a été déterminée. Une enquête a été ouverte.

La voisine Carolyn a déclaré à Fox 32 Chicago: « Je ne savais pas combien d’enfants étaient à l’intérieur et je les réveillais de toute façon et je les ai réveillés et je n’ai pas crié « feu » parce que je ne voulais pas leur faire peur. ‘

Des images d’une caméra de sonnette Ring montrent une voisine inquiète Carolyn Palisch dans sa robe de chambre courant jusqu’à la porte d’entrée et frappant dessus pour réveiller la famille

La famille ouvre ensuite la porte alors que Carolyn les informe qu’il y a un incendie et qu’ils doivent « sortir et bouger »

La vidéo montre ensuite les quatre enfants et leur mère en courant hors de la propriété alors que Carol les rassure qu’ils peuvent aller chez elle.

Dans une deuxième vidéo publiée le lendemain de l’incident, Nicole fait une vidéo de l’intérieur endommagé de la maison qui a des marques noircies partout et de la fumée est toujours visible.

Elle a ajouté que juste après le départ de la famille, le toit de la propriété s’est effondré et a montré les matériaux du toit éparpillés sur le sol.

Elle a également expliqué comment elle est retournée en courant dans la maison après son départ pour aider son mari qui sortait leurs deux chiens et un dragon barbu.

Elle a ajouté: « Nous avons tout perdu. Nous avons perdu une voiture. Nous travaillons tous les deux dans le domaine médical et je suis étudiant et nous avons quatre enfants et nous ne faisons que reconstruire et sommes reconnaissants d’être en vie.

La famille (photo) a jusqu’à présent collecté 31153 $ sur sa page GoFundMe pour les aider à se remettre sur pied

On peut entendre Carol crier « Sortez » alors qu’elle continue de frapper à la porte et de sonner à la porte pendant qu’une flamme se propage sur l’un des murs à l’arrière-plan

La famille a jusqu’à présent recueilli 31 153 $ sur sa page GoFundMe pour les aider à se remettre sur pied.

Dans une mise à jour sur la page de collecte de fonds aujourd’hui, Nicole a écrit: « Tout d’abord, nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants à chacun d’entre vous. Nous avons été touchés par l’amour et le soutien de tout le monde, non seulement par les dons, mais aussi par vous tous, gentils étrangers qui veulent juste savoir comment nous sommes.

«Nous allons bien, les enfants sont bien sûr un peu traumatisés mais ce sont des enfants résilients et forts. Nous avons perdu notre maison, notre seule voiture a été détruite dans l’incendie, et la plupart de nos biens ont été endommagés mais nous avons nos vies et pour cela nous devons remercier Carol!

« Tout peut être remplacé mais nos vies ne peuvent l’être et chaque jour, nous ne nous réveillons que reconnaissants! Merci à chacun d’entre vous. Nous partons de zéro mais tout ira bien! ‘

Vous pouvez faire un don ici.