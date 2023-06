Moment viral des Tony Awards de Samuel L. Jackson : Pourquoi la star est-elle appelée ?

Il n’a peut-être pas obtenu le Tony Award pour lequel il est venu, mais Samuel L. Jackson a certainement attiré l’attention après que sa « perte de visage » soit devenue virale en ligne.

Jackson, qui a été nominé pour sa performance dans « The Piano Lesson » d’August Wilson, avait l’air tout à fait ravi en attendant qu’un gagnant soit annoncé.

Un utilisateur sur Twitter l’a remarqué en écrivant : « wow Samuel L. Jackson NE veut PAS être chez Tony ».

Brandon Uranowitz de « Leopoldstadt » a finalement remporté le prix, mais les caméras ont surpris Jackson en train de faire un clin d’œil tout en semblant applaudir à contrecœur son collègue candidat.

« Samuel L. Jackson n’a pas un bon visage de non-gagnant. Je suis sûr que son roulement d’yeux sera un mème », a écrit une personne sur Twitter.

« Le visage de Samuel L. Jackson m’a emporté jusqu’au bout », a ajouté un autre. « On dirait qu’il savait qu’il n’obtiendrait pas le Tony », expliquant peut-être la réaction terne de l’homme de 74 ans.

D’autres personnes en ont profité pour exprimer leur opinion sur la personne à laquelle ils pensaient que le prix aurait dû être décerné, une personne ayant déclaré : « Samuel L. Jackson n’a pas gagné. J’ai fini de regarder les Tony’s. Je regarde rarement les remises de prix. , mais j’ai regardé celui-ci pour cette raison. »

Une autre personne était plus favorable au succès d’Uranowitz, partageant « Samuel L. Jackson était incroyable dans The Piano Lesson d’August Wilson, mais Brandon Uranowitz était magnifique à Leopoldstadt. Il méritait également un Tony pour Falsettos. Je suis ravi pour lui! »

C’était le premier Tony Award pour Uranowitz.

Un représentant de Jackson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’incident rappelait un autre moment gênant lors de la 95e cérémonie des Oscars plus tôt ce printemps.

Angela Bassette n’a pas régné victorieuse comme son personnage de la reine Ramonda de la franchise « Black Panther », perdant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au profit de Jamie Lee Curtis pour son interprétation de Deirdre Beaubeirdre dans le film acclamé par la critique et lauréat de l’Oscar du meilleur film, « Everything Everywhere All immediatement. »

Au cours de la cérémonie, les caméras se sont concentrées sur les cinq nominés alors que les présentateurs Ariana DeBose (qui a accueilli les Tony Awards de cette année) et Troy Kotsur ont annoncé le nom de Curtis, à sa grande surprise. « Oh, tais-toi », pouvait-on la voir dire.

Les caméras n’ont pas immédiatement coupé les nominés perdants; Hong Chau, Kerry Condon, Stephanie Hsu et Bassett, qui n’avaient pas l’air ravis.

Les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué que Bassett n’avait pas applaudi ni souri une fois que Curtis avait été annoncé vainqueur, certains critiquant l’actrice comme étant une « mauvaise perdante ».