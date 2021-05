Moment «  Une Palestinienne avec un fusil d’assaut est abattue alors qu’elle ouvre le feu sur les troupes israéliennes au checkpoint de Cisjordanie  »

Une PALESTIENNE armée d’un fusil d’assaut a été abattue après avoir prétendument ouvert le feu sur les troupes israéliennes.

Des images de vidéosurveillance montrent la femme voilée marchant vers un groupe de soldats à un poste de contrôle en Cisjordanie avant de sembler tirer – apparemment un M16.

6 Une Palestinienne armée d’un fusil d’assaut a été abattue mercredi

6 Elle aurait ouvert le feu sur des soldats et des civils israéliens près d’Hébron

Une deuxième vidéo prise peu de temps après la montre allongée face contre terre sur la route.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’aucun soldat n’avait été blessé lors de l’incident, au cours duquel le «terroriste» s’était également avancé vers des civils à un arrêt de bus.

Il s’agit de la deuxième tentative d’attaque près de la ville palestinienne d’Hébron en autant de jours.

La violence fait rage entre Israéliens et Palestiniens au cours des deux dernières semaines alors que les manifestations et les troubles se sont transformés en frappes aériennes et en attaques à la roquette.

On estime aujourd’hui que 215 personnes – dont 61 enfants – ont été tuées à Gaza, avec plus de 1 400 blessées.

Les autorités israéliennes affirment que 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

6 Un soldat israélien sur le site d’une tentative d’attaque par balle dans la ville cisjordanienne d’Hébron le 19 mai Crédit: EPA

6 Un robot de déminage télécommandé inspecte les objets suspects sur le site d’une tentative de tir Crédit: EPA

6 Selon un porte-parole de l’armée israélienne, une femme s’est approchée des soldats et des habitants du carrefour d’Elias avec un fusil mais a été neutralisée et aucun soldat n’a été blessé. Crédit: EPA

Près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé primaires, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.

Israël lance des frappes aériennes contre les Palestiniens en réponse aux militants du Hamas qui leur tirent des roquettes depuis la bande de Gaza.

Les forces israéliennes insistent sur le fait qu’elles tentent de frapper les forces et les dirigeants terroristes – mais les dommages collatéraux s’accroissent au milieu des craintes d’une nouvelle crise humanitaire à Gaza.

Les hostilités actuelles sont les plus meurtrières entre le groupe militant et Israël depuis 2014.

La fusillade de la femme mercredi est le dernier d’une série de meurtres alors que le nombre de morts augmente.

Elle a eu lieu à la jonction d’Elias, près de Kiryat Arba – une ville israélienne d’environ 7 000 habitants à environ un mile à l’extérieur du centre d’Hébron.

L’attaque fait suite aux appels à un cessez-le-feu des États-Unis et de la Russie.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il « ne se rendra pas au Hamas sans victoire ».

Il a eu une discussion avec le président américain Joe Biden mercredi – qui a déclaré qu’il souhaitait « une désescalade significative aujourd’hui ».

La maison Blanche a confirmé que le président s’était entretenu avec le israélien Le Premier Ministre et les << deux dirigeants ont eu une discussion détaillée sur l'état des événements à Gaza, les progrès d'Israël dans la dégradation des capacités du Hamas et d'autres éléments terroristes, et les efforts diplomatiques en cours des gouvernements régionaux et de la États Unis« .