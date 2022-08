Moment, un policier à la retraite attrape son voisin autour de la gorge et l’épingle au-dessus de sa nouvelle clôture de 6 pieds

Un policier à la RETRAITE a attrapé son voisin autour du cou dans une rangée au-dessus d’une clôture de 6 pieds.

Nicholas Williams, 67 ans, s’est déchaîné après avoir découvert Peter Laver sur sa pelouse en train d’inspecter la nouvelle structure en bois entre leurs jardins.

Nicholas Williams attrape son voisin Peter Laver autour du cou Crédit : BNPS

Peter Laver a été agressé à la suite du différend à Weymouth, Dorset Crédit : BNPS

La clôture de 6 pieds que Williams a érigée entre leurs jardins Crédit : BNPS

Le partenaire de Williams a crié à leur homme de 73 ans de “quitter ma terre”, ce à quoi il a répondu: “J’ai le droit d’être ici”.

Furieux, l’accusé a descendu les marches du patio de sa maison individuelle à Weymouth, Dorset, et a poursuivi M. Laver au fond du jardin.

Il a ensuite tenu M. Laver par-dessus une clôture en fil de fer tout en lui criant dessus pendant plusieurs secondes jusqu’à ce que d’autres résidents se précipitent pour les séparer.

Des images de la prise de bec montrent la paire en train de mettre au rebut avant que Williams ne tienne M. Laver dans une prise de tête tout en beuglant: “Tenez-nous loin de notre propriété.”

Un tribunal a appris qu’il y avait eu des tensions entre les deux hommes pendant au moins six mois avant que les choses ne dégénèrent le 6 juin.

M. Laver a soutenu qu’il avait le droit d’accéder à l’arrière de la propriété de son voisin selon une clause légale attachée aux actes de sa maison, qu’il a achetée il y a 13 ans.

On pense que cela était lié à l’entretien des tuyaux de drainage qui se rendaient dans le jardin de Williams.

La querelle se serait intensifiée lorsqu’un parterre de fleurs derrière le garage de M. Laver a été construit, ce qui a fait craindre à M. Laver que cela puisse entraîner une inondation dans son garage où il garde sa Mercedes.

En juin, une note “passive-agressive” est apparue sur la clôture de Williams avertissant les gens de ne pas entrer.

Il a déclaré que toute personne souhaitant accéder au jardin devait donner au propriétaire un préavis de quatre semaines.

Elizabeth Valera, procureur, a déclaré aux magistrats: “A 15h20 le 6 juin, M. Laver accepte d’avoir marché sur le jardin de l’accusé.

“Le partenaire de M. Williams a dit” Je vous surveille, quittez ma terre “, ce à quoi M. Laver a répondu” Je suis autorisé à être ici “.

“M. Williams a descendu les marches du jardin en courant, puis a poussé M. Laver contre la clôture et M. Laver a agi en état de légitime défense et l’a repoussé.

“M. Williams a alors attrapé M. Laver par la gorge et l’a repoussé par-dessus la clôture et l’a maintenu par-dessus tout en lui criant au visage.

« Des amis et des voisins sont venus et les ont séparés.

VOISINS EN GUERRE

Williams, qui aurait servi dans la police du Nottinghamshire avant que lui et sa femme Elvina ne déménagent à Weymouth, a plaidé coupable à un chef d’agression par coups.

Pour se défendre, Williams, de bonne moralité, a déclaré avoir été “intimidé” par l’ancien constructeur “trapu” et harcelé par ses autres voisins.

Il a ajouté: “Je suis désolé d’avoir pris le temps du tribunal aujourd’hui et des blessures causées à M. Laver, car je n’avais certainement pas l’intention de le blesser.”

Williams a reçu une libération conditionnelle car il n’y avait aucune preuve que M. Laver ait été blessé lors de l’escarmouche.

Il a reçu une ordonnance d’interdiction de 12 mois protégeant M. Laver et a été condamné à payer 107 £ de frais, mais pas d’indemnisation.

La juge présidente Sara Saunders a déclaré: “Les différends entre voisins sont toujours difficiles, mais vous vous présentez devant nous pour agression et vous avez plaidé coupable, nous devons donc vous condamner.

“Nous n’avons vu aucune trace de blessures [to Mr Laver] pour indemnisation [to be awarded].”

M. Laver a ensuite déclaré: “En ce qui me concerne, j’ai gagné.

“Il s’est retrouvé avec un casier judiciaire sans aucune raison, juste parce que je suis allé dans son jardin, ce que j’ai été autorisé à faire.”

Le voisin a placé une note sur la clôture avertissant les gens de ne pas empiéter Crédit : Bournemouth News