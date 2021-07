Moment, un homme qui a été abandonné dans un landau alors qu’il était bébé est réuni en larmes avec sa mère après 57 ans

Un HOMME abandonné dans un landau alors qu’il était bébé a retrouvé sa mère après 57 longues années.

John Hacking, 57 ans, a fondu en larmes et a déclaré que c’était la preuve que « les rêves deviennent réalité » après avoir passé des années à se demander pourquoi sa mère l’avait quitté.

Productions mur à mur

John a contacté Long Lost Family qui a retrouvé sa mère biologique Maureen[/caption]

John, qui est ouvrier de carrière, a été élevé par ses parents adoptifs à Buxton, dans le Derbyshire, après qu’ils l’aient trouvé sous la pluie devant leur appartement.

Malheureusement, la mère adoptive de John est décédée quand il était jeune et tout ce qu’il savait de sa mère biologique était qu’elle s’appelait Maureen Clifford et qu’elle avait disparu sans laisser de trace.

Il a ensuite passé des décennies à essayer de retrouver sa vraie mère à l’aide d’annuaires téléphoniques et de bibliothèques, trouvant plus de questions que de réponses.

Cependant, grâce à l’équipe derrière Long Lost Family d’ITV, Maureen a finalement été localisée.

Dans des scènes en larmes, John a déclaré: «C’est un poids sur mes épaules, toutes ces années à essayer de retrouver ma mère et c’est enfin arrivé.

« Je sens que ma vie est terminée maintenant. Beaucoup de gens pensent que je suis beaucoup plus calme, plus détendu et plus heureux maintenant aussi. Les rêves deviennent réalité. »

Lors des retrouvailles réconfortantes, Maureen, 77 ans, déclare : « J’ai un fils. C’est la chose la plus importante dans ma vie. J’ai tout à vivre pour l’instant.

Après avoir serré John dans ses bras, elle dit : « Je ne t’ai jamais oublié, chérie, jamais. Je ne voulais pas te livrer, mais c’était une question de devoir.

Productions mur à mur

Il sera projeté sur Long Lost Family d’ITV à 21 heures lundi soir[/caption]

L’émission a révélé qu’elle s’appelait maintenant Maureen Jobson et vivait seule à Sheerness, Kent, après avoir été récemment veuve.

Maureen, mariée deux fois, n’a jamais eu d’autre enfant, croyant que c’était une punition pour avoir abandonné John.

Leurs retrouvailles émotionnelles ont été filmées dans un pub près du domicile de Maureen en novembre de l’année dernière.

Parlant de son expérience alors qu’elle était enceinte de son fils, elle a déclaré: «Je vivais dans cette pièce. C’était juste une petite place et c’était un taudis.

« C’était dégoûtant, cet endroit. Et j’étais désespéré.

Le programme expliquait également comment Maureen avait eu une mauvaise expérience de grandir dans un foyer et craignait que les autorités n’enlèvent son fils.

Elle dit : « Je savais que si les autorités venaient, elles n’avaient qu’à regarder l’endroit où je vivais. [and] ils l’auraient pris.

«Et je n’avais pas ça parce qu’alors il aurait été coincé dans une maison. Et il y a une chose que je ne voulais pas, qu’il rentre dans une maison.

L’animatrice de l’émission ITV Nicky Cambell a ensuite demandé à Maureen pourquoi elle avait laissé son jeune fils à la porte de ses voisins il y a toutes ces années.

La femme de 77 ans a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas abandonné le tout-petit sans défense, soulignant qu’elle connaissait bien les voisins et en avait même fait ses parrains et marraines.

Les parents adoptifs de John auraient dit à Maureen qu’ils s’occuperaient de son fils si le moment venait où elle sentait qu’elle ne pouvait pas.





Au lieu de sonner pour le remettre, Maureen se souvient avoir fui la scène car elle la trouvait «trop émotive».

57 ans plus tard, elle et John se parlent maintenant au téléphone presque tous les jours et se sont rendus visite plusieurs fois.

Maureen a ajouté: « J’attendais quelque chose comme ça avec impatience depuis si longtemps. »