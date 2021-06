Moment, un garçon de quatre ans traverse la route tout seul après avoir quitté l’école sans que personne ne s’en rende compte

C’est le moment où un garçon de quatre ans a traversé la route tout seul – après avoir quitté l’école et personne ne l’a remarqué, affirme sa mère.

Laura Jones, 25 ans, a partagé des images de vidéosurveillance de son fils Blade Mitchell après qu’il aurait quitté son école primaire à Stoke-on-Trent lundi.

Blade Mitchell a été aperçu sur CCTV en train de traverser une route par lui-même Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

La maman du petit garçon prétend qu’il a réussi à sortir de son école sans que personne ne s’en aperçoive Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

Et elle prétend que l’enfant de quatre ans a traversé trois routes tout seul Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

Un passant avec un enfant a réussi à rattraper Blade après l’avoir repéré seul et l’a gardé en sécurité jusqu’à l’arrivée de son père, a déclaré Laura.

Et elle essaie maintenant de trouver la femme qui a sauvé son fils.

Laura, mère de deux enfants, de Bentilee, une banlieue de Stoke-on-Trent, a déclaré au Stoke Sentinel: « Blade a été laissée sans surveillance à son école, la St Maria Goretti Academy, et a réussi à partir sans qu’un parent soit là et sans le les enseignants savent.

« Ses portes ouvrent à 15h10 et je suis arrivé vers 15h12 à 15h15 pour le récupérer car on nous dit de récupérer au dernier créneau horaire pour les frères et sœurs qui est 15h15.

« Blade n’était pas là et introuvable et les enseignants ne savaient pas qu’il avait quitté l’école tout seul.

« Blade a réussi à passer tout droit devant quatre membres du personnel qui ont été distraits par les parents avant de remonter Aylesbury Road.

Maman Linda essaie maintenant de trouver la femme qui s’est occupée de Blade jusqu’à l’arrivée de son père Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

L’école de Blade a déclaré avoir lancé une enquête complète sur l’incident Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

« J’ai appelé son père, Brett Mitchell, qui était à la maison à l’époque, qui a ensuite quitté notre maison avec mon amie Stacey et a trouvé Blade sur Beverley Drive.

« Blade avait réussi à se rendre de l’autre côté du domaine – en traversant seul trois routes principales.

« Il y avait une dame qui a trouvé Blade à Beverley Drive Park, qui a décidé de suivre Blade jusqu’à ce que son père le trouve.

« Nous essayons de localiser cette femme pour la remercier et lui parler car la police est maintenant impliquée.

« Nous savons que la dame a un enfant avec elle qui va à la même école que Blade. »

Dans la vidéo, Blade peut être vu, apparemment seul, en short gris et en chemise blanche.

Le père du jeune s’arrête alors dans une voiture.

L’Académie St Maria Goretti a ouvert une enquête complète sur l’incident.

Un porte-parole a déclaré: « Je peux confirmer qu’un incident de sauvegarde impliquant un élève s’est produit à la fin de la journée scolaire.

« Conformément à nos procédures de sauvegarde, cela a été signalé aux organes appropriés et une enquête complète sur l’incident est en cours. »