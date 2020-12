C’est le moment où un garçon coureur téméraire se filme en accélérant à 120 mph dans son Vauxhall Astra avant de publier des vidéos en ligne alors qu’il est emprisonné pendant deux ans avec une interdiction de conduire de cinq ans.

Justin Dean Jones, 30 ans, a mis en ligne plusieurs clips de lui-même conduisant à des vitesses vertigineuses et faisant la course avec d’autres voitures en juillet de l’année dernière.

Mais un membre du public horrifié a vu les vidéos sur Facebook et les a signalées à une équipe de sécurité routière de Dyfed-Powys.

Un tribunal a entendu Jones publié quatre vidéos en ligne de lui conduisant dangereusement dans une Vauxhall Astra et une BMW X5 trois jours différents.

Justin Dean Jones (photo de droite), 30 ans, a téléchargé plusieurs clips sur Facebook de lui-même conduisant à des vitesses vertigineuses (à gauche) et faisant la course avec d’autres voitures en juillet de l’année dernière

Le procureur David Singh a déclaré que Jones avait utilisé un tronçon de route comme « piste de course », atteignant des vitesses de plus de 120 mph dans son Astra.

L’homme de 30 ans a été inculpé de trois chefs d’accusation de conduite dangereuse et a été emprisonné pendant 25 mois. Il a également été interdit de conduire pendant cinq ans.

Le PC de Dyfed-Powys, Roger Jones, a enquêté sur trois vidéos filmées entre le 2 et le 14 juillet, qui montrent Jones utilisant son téléphone portable pour se filmer au volant.

Les clips montrent Jones excès de vitesse dans une Vauxhall Astra et BMW X5 dans une zone de 30 mph dans sa ville natale. Jones a également atteint des vitesses de 120 mph sur la route A484 Loughor, tout en dépassant d’autres conducteurs.

Dans un clip, le joueur de 30 ans a été vu dépasser d’autres véhicules sur des passages pour piétons en plein jour.

Jones, qui tenait le téléphone d’une main en conduisant, peut être entendu dans les vidéos vantant les performances de sa voiture.

Jones de Felinfoel, Llanelli, Pays de Galles, a admis trois chefs d’accusation de conduite dangereuse et de violation d’une peine avec sursis.

Ashanti-Jade Walton, atténuant, a déclaré que Jones était « émotionnellement instable » et avait été dans un « endroit très sombre » à l’époque, mais avait maintenant évolué.

Les clips montrent Jones, de Llanelli à Dyfed, au Pays de Galles, excès de vitesse dans une Vauxhall Astra et un BMX X5 dans une zone de 30 mph. La police a déclaré avoir également demandé l’aide de l’analyste vidéo médico-légal de Go Safe, Steve Callaghan, qui a pu « calculer les vitesses exactes ».

Le juge Huw Rees a déclaré à Jones qu’il « s’exhibait » et que sa conduite était: « La stupidité égoïste du plus haut niveau ».

Le juge Rees a déclaré qu’en téléchargeant les images sur Facebook, Jones avait montré un sentiment de « fierté déformée ».

La police a déclaré avoir également sollicité l’aide de l’analyste vidéo médico-légal du programme de sécurité routière de Go Safe, Steve Callaghan, qui a pu « calculer les vitesses exactes conduites lors des incidents ».

Dans un communiqué, la police a déclaré: « Jones a été inculpé de trois chefs de conduite dangereuse et condamné à 25 mois de prison. Il a également été interdit de conduire pendant 62 mois.

Une image fixe de l’un des clips filmés par Jones. Un membre du public horrifié a vu les vidéos sur Facebook et les a signalées à une équipe de sécurité routière de Dyfed-Powys.

« Un ordre de destruction de comportement antisocial a également été accordé pour l’Astra et la BMW et est en cours. »

Le sergent Ian Price de Go Safe a déclaré: « La peine d’un peu plus de deux ans de prison et une interdiction de conduire de cinq ans montre le risque élevé qu’il représente pour les autres usagers de la route.

«C’est un message clair que ce type de comportement est inacceptable et garantit le retrait d’un conducteur dangereux de la société et nous espérons que cela lui donnera suffisamment de temps pour réfléchir à ses actions en prison.

«Nous tenons à remercier Road Safety Support de nous avoir aidés dans cette affaire et de nous assurer que cet individu ne représente plus un danger pour la société au cours des deux prochaines années.