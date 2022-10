Moment, un gang de yobs chasse le conducteur de la camionnette dans une poursuite terrifiante sur l’autoroute et saute de BMW pour l’attaquer alors qu’il tente de fuir

C’est le moment choquant où une bande de voyous a chassé un chauffeur de camionnette dans un “terrifiant« Course sur autoroute.

Au cours de l’épreuve à couper le souffle, le groupe a sauté de leur BMW au milieu de l’autoroute à plusieurs reprises, attaquant le chauffeur de la camionnette alors qu’il tentait de s’enfuir.

Dash est venu des images ont capturé le moment où un gang de yobs a chassé un chauffeur de camionnette Source : Services des poursuites de la Couronne

Dans le clip, on peut voir le groupe s’arrêter au milieu de l’autoroute et attaquer le conducteur Source : Services des poursuites de la Couronne

La poursuite dramatique, qui s’est déroulée le long de l’A55 au Pays de Galles, a été capturée sur la caméra de tableau de bord d’un autre automobiliste.

Il a été étiqueté “étonnant et épouvantable” par un juge, a rapporté NorthWales Live.

On peut voir les yobs jeter des objets, comme des bouteilles d’eau en plastique, sur la camionnette, avant de bloquer son chemin et de donner des coups de pied au véhicule.

En dehors de la voiture, on peut voir l’un des hommes portant une barre de métal, tandis qu’un autre donne un coup de pied dans la camionnette.

Les images ont été diffusées au Caernarfon Crown Court hier alors que les quatre hommes ont été condamnés pour la poursuite, qui s’est déroulée en septembre de l’année dernière.

Le juge Timothy Petts l’a qualifié de “cours prolongé, persistant et délibéré de très mauvaise conduite”.

Le tribunal a entendu comment le conducteur BMW Ali Najam, 26 ans, et ses passagers Said Sadat, Pedro Bergantim et Demi Ward, tous du Grand Manchester, se trouvaient alors dans le nord du Pays de Galles.

Ils ont eu une altercation avec le chauffeur de la camionnette, Sean Powell, et ont dit qu’il avait roulé sur l’un de leurs pieds.

Après la poursuite, M. Powell a finalement réussi à descendre de l’A55 et les hommes du BWM ont été arrêtés peu de temps après.

Hier, le procureur Richard Edwards a déclaré que la nature de la poursuite avait été “terrifiante” pour M. Powell, tandis que le juge Petts a déclaré aux hommes que c’était “étonnant et épouvantable”.

Najam a été emprisonné pendant 22 mois pour bagarre et 15 mois simultanés pour conduite dangereuse, et Sadate, 23 ans, a été emprisonné pendant 18 mois pour bagarre.

Bergantim, 22 ans, et Ward, 21 ans, ont été condamnés à des peines avec sursis pour bagarre.

Il n’est pas rare que les dashcams capturent des moments choquants sur les routes.

Pas plus tard que cette semaine, des images d’un conducteur imprudent percutant trois voitures de police dans le but d’échapper à l’arrestation ont été révélées.

Dans le clip, on peut voir les voitures de police grouiller autour d’un véhicule, avant que le conducteur ne tente de fuir – entrant en collision avec elles et blessant un officier.

Une vidéo est récemment apparue en ligne d’une camionnette évitant de justesse un accident frontal à grande vitesse.

Il a été téléchargé sur TikTok et montre le chauffeur de la camionnette effectuant un dépassement au mauvais moment.

Un autre clip a également récemment fait surface en ligne du moment où un conducteur a trompé la mort sur une autoroute.

Les images ont été tournées à l’aide d’une caméra de tableau de bord depuis une voiture derrière l’incident, qui s’est produit sur la M60 près de Manchester.