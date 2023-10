Moment, un employé de Lidl qui « avait planifié une attaque à l’école primaire est abattu par des flics chez lui où il rassemblait un arsenal de bombes et d’armes à feu »

C’est le moment dramatique où un employé de Lidl qui préparait une attaque dans une école primaire a été abattu par des flics à son domicile où il rassemblait un arsenal de bombes et d’armes à feu.

Reed Wischhusen, 32 ans, que la Crown Court de Bristol a entendu fantasmer sur les massacres de Columbine et de Dunblane, a été vu se précipitant dans les escaliers pour affronter des flics armés d’une arme à feu.

Reed Wischhusen fantasmait sur les fusillades dans les écoles, selon un tribunal Crédit : SWNS

C’est le moment dramatique où l’employé de Lidl a été abattu par la police Crédit : SWNS

Dans les images corporelles montrées au jury, un coup de feu est d’abord entendu alors que l’accusé était dans la salle de bain, ce qui s’est avéré plus tard être lui essayant de se tirer une balle.

Wischhusen s’est ensuite précipité dans les escaliers tout en pointant son arme sur l’un des agents chargés des armes à feu avant que trois coups de feu ne soient entendus alors que les agents se battaient pour le retenir.

Ils ont découvert plus tard qu’il avait dressé une « liste de victimes » effrayante d’anciens camarades de classe, d’enseignants et de policiers qu’il souhaitait cibler, a-t-on déclaré au jury.

Des policiers se sont rendus à son domicile à Wick St Lawrence, dans le Somerset, le 28 novembre de l’année dernière pour donner suite aux informations selon lesquelles il avait acheté des armes à blanc capables d’être converties en armes à feu viables.

Au cours de la visite, Wischhusen est entendu sur vidéo s’excusant d’utiliser les toilettes à l’étage, période pendant laquelle les agents ont entendu une arme à feu armée et un seul coup de feu tiré.

On voit ensuite l’accusé descendre les escaliers armé de l’arme, qui contenait des balles réelles – et des agents armés ont tiré trois balles.

L’accusé a survécu mais a passé quatre mois à l’hôpital pour se remettre de ses blessures.

Décrivant la scène, l’un des contrôleurs des armes à feu, connu sous le nom de L4, a déclaré au jury que l’accusé avait demandé s’il pouvait aller aux toilettes.

Il a déclaré : « Peu de temps après, j’ai entendu une forte détonation. Cela ressemblait à un coup de feu ou à une explosion.

« J’ai dû procéder à une évaluation rapide des risques. J’ai retiré mon arme de poing et j’ai couvert les escaliers là où je percevais la menace.

« Un collègue courait en courant et je pensais que la menace était élevée.

« J’ai adopté une position tactique au niveau des escaliers pour leur permettre de sortir de la maison en toute sécurité. C’était très rapide.

« J’avais peur de ne pas savoir où il se trouvait. Mes collègues étaient dehors, peut-être que d’autres étaient dehors et ils pourraient être menacés s’il avait une arme.

« J’étais un peu inquiet de ne pas savoir ce qui s’était passé, alors je lui ai crié de monter en haut des escaliers.

« Il est arrivé en haut des escaliers et a pointé son arme directement sur moi. J’ai cru que j’allais mourir.

L’homme de 32 ans posant en uniforme de policier avec une arme Crédit : PA

Le pistolet avec lequel Wischhusen a confronté la police à son domicile Crédit : SWNS

Wischhusen (à droite) comparaît devant la Bristol Crown Court Crédit : PA

« Je me souviens d’avoir dit des choses comme ‘lâchez l’arme, posez l’arme’. Il ne l’a pas fait. Il s’est précipité dans les escaliers vers moi.

« L’arme était pointée directement vers moi. Tout a été si rapide que j’ai commencé à m’éloigner et j’ai tiré deux coups.

« C’est arrivé si vite. Je me suis retiré vers la porte. J’ai tiré un nouveau coup de feu et il est tombé au sol.

« Il venait toujours vers nous avec une arme de poing pointée vers moi. »

Le policier a déclaré que l’accusé s’était alors « affalé sur le côté » et qu’il avait été menotté.

L’officier a ajouté : « J’ai pu reconnaître qu’il était grièvement blessé et nous lui avons prodigué les premiers soins et lui avons sauvé la vie.

« À un moment donné, il a attrapé l’arme. Un de mes collègues l’a arrêté et il a continué à essayer de sortir. Cela est arrivé par vagues pendant que nous le soignions. Il disait qu’il voulait mourir. »

L’accusé a ensuite été inculpé de plusieurs infractions liées aux armes à feu et a été jugé devant la Bristol Crown Court.

Ouvrant le dossier, le procureur Jonathan Rees KC a déclaré qu’au cours d’une « période de temps prolongée », l’accusé avait développé un « intérêt macabre pour des tueurs infâmes » tels que Thomas Hamilton, le tireur de Dunblane, Raoul Moat et un tueur de flic américain.

Il a déclaré qu’il était également obsédé par les fusillades et les attentats à la bombe de masse tels que ceux de Columbine et d’Oklahoma et qu’il avait cherché illégalement à construire un petit arsenal d’armes à feu et d’explosifs.

Lors d’un entretien avec la police, Wischhusen a affirmé que l’incident du 28 novembre était une « tentative de suicide » et il s’est suicidé avant de se précipiter sur les policiers « en espérant qu’ils me tueraient ».

Faisant référence à sa « liste de victimes », il a admis qu’il avait un « intérêt macabre » pour les fusillades de masse, mais a nié toute intention de procéder à ces fusillades.

Il a ajouté : « C’est juste un fantasme, c’est tout. »

Un autre agent de passage à tabac du quartier, connu sous le nom de N8, qui s’est rendu à la maison, a déclaré qu’il était parti dans le jardin pour se mettre à l’abri pendant que les deux agents chargés des armes à feu présents sur les lieux sortaient leurs armes.

Lors de son témoignage mercredi, l’officier a déclaré : « C’était un peu surréaliste. Nous nous attendons à des risques dans notre travail. Mais on ne s’attend jamais à être dans cette situation. En tant qu’officier non armé, je me sentais extrêmement vulnérable.

« Quand ils (les agents chargés des armes à feu) sont revenus, je ne savais pas s’ils allaient sortir ou si lui allait sortir.

« C’était un moment difficile. Ils ont commencé à crier ‘posez l’arme, posez l’arme’ et puis il y a eu des coups de feu.

« Je ne savais pas s’ils avaient été abattus ou s’il avait été abattu, mais je savais que je devais faire quelque chose sur place, alors j’ai regardé dans la maison.

« Je suis intervenu et j’ai pu voir qu’ils le retenaient – ​​il avait clairement reçu une balle. J’ai pu voir ce que je crois être un très petit pistolet sur le sol qui n’était pas là plus tôt. »

Pour soigner ses blessures, ils ont dû lui retirer sa veste et ses menottes et le policier a déclaré que l’accusé avait tenté de saisir son pistolet.

Il a ajouté : « J’ai repoussé l’arme. »

Le procès continue.

Wischhusen s’est précipité dans les escaliers en pointant son arme Crédit : SWNS

Capture vidéo qui semble montrer l’arme de Wischhusen après qu’il ait été abattu Crédit : SWNS