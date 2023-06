Moment, un cyclomoteur en colère écrase la manifestation éco-yob… et emporte sa bannière avec lui

C’est le moment où un cyclomoteur furieux écrase un groupe d’écolos.

Les manifestants de Just Stop Oil portaient une grande banderole lors d’une autre marche « go slow » le long d’une route à Camberwell, dans le sud de Londres, ce matin.

Au moment où le motard passe à travers la bannière Crédit : Tom Bowles

Un cycliste est tombé de son vélo après s’être empêtré dans la manifestation Crédit : Tom Bowles

Mais un conducteur de cyclomoteur au visage ordinaire a pris les choses en main et a traversé la banderole tenue par les manifestants surpris.

Le motard a poursuivi sa route avec la banderole enroulée autour de sa mobylette, refusant de la rendre au groupe.

Pendant ce temps, les navetteurs irrités ont également poussé et bousculé la foule écolo qui traînait alors qu’ils tentaient d’empêcher un bus d’emmener les gens au travail.

On pouvait entendre les passagers crier « tais-toi » et « vas-y » alors qu’ils tentaient de déplacer le groupe.

Un cycliste a également fustigé les militants après avoir semblé tomber de son vélo après s’être empêtré dans la foule, tentant de traîner une autre banderole et tirant les membres du groupe de la route.

La police a déclaré avoir assisté à l’incident de Camberwell New Road et émis un certain nombre d’ordonnances en vertu de l’article 12, menaçant les manifestants d’être enfermés s’ils n’arrêtaient pas d’arrêter les automobilistes pris dans leur immobilité ennuyeuse.

Des manifestations similaires ont eu lieu à Ealing, Hillingdon et Kensington ce matin.

C’est le dernier exemple de membres mécontents du public prenant les choses en main pour effacer les protestations du groupe, la colère continuant de croître alors que ses marches lentes ont maintenant atteint une dixième semaine consécutive.

La semaine dernière, des écoliers ont été vus arrachant des banderoles aux éco-idiots alors qu’ils bloquaient à nouveau la circulation.

Des étudiants ont été aperçus se précipitant en classe, mais pas avant de dénoncer les éco-zélotes qui semblaient les retarder.

Les jeunes de l’est de Londres semblaient donner aux manifestants – qui se promenaient dans la rue – une partie de leur esprit alors qu’ils risquaient d’être arrêtés pour leur retard.

Just Stop Oil fait également face à un embarras supplémentaire car un millionnaire qui avait financé le groupe lui a maintenant tourné le dos.

Le patron du fonds d’investissement, Trevor Neilson, a accusé la cabale climatique éveillée « d’ostraciser les personnes exactes dont ils ont besoin pour s’engager » avec des manifestations de marche lente paralysantes.

M. Neilson, 50 ans, a fondé le Fonds d’urgence climatique (CEF) après que les incendies de forêt en Californie ont failli détruire sa maison en 2018.

Le groupe est ensuite devenu le principal bailleur de fonds d’Extinction Rebellion et de Just Stop Oil, ainsi que la remise de 4 milliards de livres sterling à 100 autres groupes écologiques mondiaux.

Mais M. Neilson a déclaré à propos du groupe qu’il a financé : « C’est devenu une perturbation pour le plaisir de la perturbation.

« Les travailleurs essaient de se rendre à leur travail, d’envoyer leurs enfants à l’école, de survivre à une crise brutale du coût de la vie.

« Si en même temps, ils ont un manifestant aux cheveux roses et tatoué debout devant leur voiture, de sorte que leur enfant est en retard pour un test, cela ne les incite pas à rejoindre le mouvement. »

Il a déclaré au Sunday Times: « Cela n’accomplit rien. Les tactiques nuisent à la cause. »

Les éco-zélotes de Just Stop Oil sont confrontés à des navetteurs furieux Crédit : Tom Bowles

Des membres du public ont tenté d’arracher les banderoles du groupe Crédit : Tom Bowles