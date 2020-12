Trois femmes ont été filmées en train de frapper et de donner des coups de pied lors d’une violente bagarre devant un pub d’Oxford Street, sous les yeux des spectateurs stupéfaits.

Des séquences vidéo choquantes révèlent le moment où la bagarre brutale a éclaté, alors que deux femmes peuvent être vues à plusieurs reprises frapper et donner des coups de pied à la troisième.

L’incident a eu lieu le samedi 12 décembre à l’extérieur du pub d’Oxford Street, rempli d’acheteurs festifs.

La vidéo commence par une femme aux cheveux blonds vêtue d’un blazer bleu saisissant les cheveux d’une autre femme à l’extérieur d’un pub.

Puis elle parvient à la tirer au sol avant qu’une troisième femme n’intervienne et ne commence à lui donner des coups de pied et à la pousser.

Les deux femmes continuent de frapper et de donner des coups de pied à la victime sur le sol et alors qu’il y a plusieurs personnes qui regardent, personne ne semble aider la femme au sol.

Les deux femmes ont jeté la victime par terre et ont continué à la frapper et à la frapper

Quelques instants plus tard, la séquence passe à un clip différent, où les deux femmes se trouvent maintenant dans un endroit différent et se disputent avec un homme.

On peut entendre l’homme crier «Éloigne-toi de moi!» tandis que les deux femmes lui crient dessus.

On peut voir la femme qui a été précédemment attaquée essayant de les arrêter et on peut l’entendre crier «Il ne sait pas pour votre chapeau».

Finalement, trois personnes se sont approchées des femmes et ont tenté de briser le combat

Les deux femmes attaquent à nouveau la troisième, la jetant au sol et la frappant.

Dans le troisième clip de la vidéo, les femmes ont maintenant été déplacées vers un autre endroit où la femme au blazer bleu peut être vue dans une bagarre agressive avec la victime féminine au milieu d’une route.

Pendant que les spectateurs regardent la scène violente, quelqu’un jette une bouteille en verre sur le sol.

À ce moment-là, deux hommes et une autre femme ont décidé d’intervenir et se sont approchés du groupe pour tenter pour rompre le combat.

Les deux femmes ont attaqué le troisième devant un pub d’Oxford Street le samedi 12 décembre

La police a été appelée mais aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour, les personnes impliquées s’étant dispersées sur les lieux.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « La police a été appelée à 21 h 47 le samedi 12 décembre pour des informations faisant état d’un trouble devant un pub de Great Windmill Street, Soho.

Les officiers étaient présents et ont constaté que les personnes impliquées avaient déjà quitté la région.

« Des enquêtes supplémentaires ont été menées et les agents se sont arrangés pour prendre une déclaration de l’informateur pour établir les circonstances. »