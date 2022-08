Moment `` traumatisé '' Kem Cetinay prend un appel téléphonique par Mercedes G Wagon détruit après un accident de choc qui a laissé un motard mort

C’est le moment où la star “traumatisée” de Love Island, Kem Cetinay, reçoit un appel de sa Mercedes G Wagon détruite après un accident choquant qui a causé la mort d’un motocycliste.

La personnalité de la télé-réalité de 26 ans conduisait près de Hornchurch lorsqu’un motard aurait percuté son Mercedes G-Wagon 4×4.

La star de télé-réalité Kem Cetinay a été impliquée dans un accident de voiture meurtrier avec un motard Crédit : CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

La star de télé-réalité choquée a été vue au téléphone après l’accident

Kem et Amber Davies se sont associés à Love Island pour remporter le spectacle en 2017 avant de se séparer plus tard Crédit : Fonctionnalités Rex

Le coureur masculin a été projeté à 20 pieds dans les airs par la force de l’impact avant d’atterrir directement sur le tarmac, tragiquement, il a ensuite été déclaré mort sur les lieux.

La personnalité de la télévision, Kem, aide la police dans ses enquêtes et son G-Wagon de 123 000 £ a pu être vu sur le site de l’accident avec son pare-chocs suspendu.

Des témoins ont déclaré que Kem s’en était sorti indemne mais avait été “profondément ébranlé” après l’accident survenu à quelques mètres d’un restaurant qu’il possède à Harold Wood, Romford.

Le motocycliste serait entré en collision avec la voiture de Kem après avoir tenté de dépasser des voitures qui montaient une colline alors que l’étoile descendait.

Des témoins oculaires disent que Kem n’était “certainement pas à blâmer” pour la tragédie et qu’il n’a pas été arrêté.

Un témoin a déclaré au Sun : « Je ressens pour lui. Il a vu quelqu’un mourir sous ses yeux.

« Nous l’avons tous reconnu. Il parlait à quelqu’un au téléphone en disant qu’il y avait eu un smash et qu’il était inquiet.

“Il était complètement sous le choc.”

Il a ajouté: “Il n’a rien fait de mal. Il y avait environ six témoins et nous avons tous vu ce qui s’est passé.

«Le motard nous avait tous dépassés et s’était retrouvé du mauvais côté de la route lorsqu’il a percuté la voiture de Kem à environ 60 mph sur une route de 30 mph.

“Le conducteur de la moto a volé à environ 20 pieds dans les airs avant d’atterrir sur la route.”

Le moteur de Kem a été vu la nuit dernière endommagé sur les lieux, y compris son pare-chocs.

Le local Marcelo Torres, 48 ​​ans, a déclaré: «Il y a encore des pièces de moto partout sur la route.

“Ils ont même eu une ambulance aérienne mais c’était trop tard.”

L’accident s’est produit à seulement 800 mètres du Romford bar Array du présentateur, qu’il appelle sa “plus grande réussite”.

Kem, qui vaut 4,3 millions de livres sterling et est le tout premier ambassadeur de la mode masculine de Primark, vit à proximité de la scène dans une propriété d’Essex de 1,5 million de livres sterling.

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus pour sauver le motocycliste, mais il est décédé tragiquement dans l’accident.

Kem s’en est sorti indemne mais est sous le choc de l’épreuve et a été “dévasté” selon des amis.

Un communiqué publié par le représentant de Kem a déclaré: “Kem a été impliqué ce matin (jeudi) dans un accident de la route près de son domicile dans la région de Brentwood vers 11h30.

“Tragiquement, un motocycliste est mort dans la collision. Kem a aidé la police et est traité uniquement comme un témoin de l’incident.

“Kem ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire à part pour offrir ses plus sincères condoléances, ses prières et sa sympathie à la famille et aux amis du motocycliste.”

Un communiqué de la police métropolitaine a confirmé l’incident.

Il disait: “La police a été appelée à 11h32 le jeudi 4 août pour signaler une collision à Shepherds Hill, Romford.

“Police et service d’ambulance de Londres [LAS] assisté. Sur place, une voiture est entrée en collision avec une moto.

“Malgré les efforts des médecins, le motocycliste masculin [no further details] a malheureusement été déclaré mort sur les lieux à 12h04. Des enquêtes sont en cours pour prévenir les proches.

“Le conducteur de la voiture s’est arrêté sur les lieux et assiste la police dans son enquête. Il n’a pas été arrêté.”

La star de la télé-réalité est devenue célèbre en 2017 dans la troisième série de Love Island après s’être associée à Amber Davies.

Le couple a eu un couplage intermittent pendant quelques semaines avant d’officialiser leur relation et de remporter l’émission.

Au cours des dernières minutes tendues, Kem avait la possibilité de garder les 50 000 £ pour lui, mais il les partageait avec Amber.

Cependant, après avoir quitté la villa, le couple s’est séparé après seulement 132 jours de fréquentation.

Kem est également devenu un favori de la villa grâce à son amitié étroite avec son compatriote insulaire Chris Hughes.

Depuis le spectacle, Kem est apparu sur Dancing on Ice, This Morning, Celebrity Hunted et Celebrity Masterchef.

Kem a également fait une apparition à Soccer Aid 2022 cet été.

Avant de devenir célèbre, il était coiffeur pour des clients célèbres intéressants, coupant les cheveux de Calum Best ainsi que ceux des garçons de Towie.