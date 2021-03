Le canal de Suez, qui mesure environ 120 miles de long, relie le golfe Persique et la Méditerranée et est la route de navigation la plus courte entre l’Atlantique et l’océan Indien.

Le canal offre l’itinéraire le plus court possible pour les navires voyageant entre l’Asie et l’Europe, la seule alternative étant de naviguer autour du cap de Bonne-Espérance – ajoutant 14 jours et 5000 miles nautiques au voyage.

