Moment terrifiant, une voleuse étrangle une touriste inconsciente dans une agression d’horreur alors qu’elle rentre chez elle après une soirée à Malaga

C’est le moment terrifiant où une touriste est étranglée inconsciente dans une violente agression alors qu’elle se dirigeait vers son hôtel à Malaga après une soirée.

Des images du système de vidéosurveillance de l’hôtel montrent un homme s’approchant de l’Allemande par derrière avant de la mettre en prise d’étranglement arrière.

L’homme met la touriste allemande dans une prise d’étranglement avant qu’elle ne perde connaissance Crédit : Flash d’information

L’agresseur semble parcourir les biens de la femme alors qu’elle est affalée sur le sol Crédit : Flash d’information

La victime a essayé d’utiliser ses mains pour se libérer de l’agresseur, mais après quelques secondes, elle s’est évanouie et a perdu connaissance.

Des images, diffusées par la police, prises de CCTV surplombant l’endroit où l’incident s’est produit, montrent la victime s’effondrant sur le sol après s’être évanouie.

On peut voir l’agresseur l’allonger sur le dos et fouiller dans ses poches, alors qu’une femme arrive et semble faire le guet.

L’attaque a eu lieu aux premières heures du 19 novembre devant un hôtel du centre-ville et la police espagnole est maintenant à la recherche du coupable, après avoir arrêté une femme hier.

Les images semblent également révéler que pendant que l’homme fouille dans les affaires du touriste, la femme semble se rendre compte qu’ils ont été grondés et commence à tirer le bras de l’homme, l’avertissant qu’ils doivent courir.

Les employés de l’hôtel qui ont vu ce qui se passait sur la vidéosurveillance se sont précipités pour aider la femme et chasser le couple.

Les trois employés de l’hôtel se tiennent au-dessus de la femme jusqu’à ce qu’elle reprenne conscience.

Ils l’ont ramenée à l’hôtel pour récupérer et alerter la police nationale.

Malaga – une destination populaire pour les vacanciers britanniques – a vu plus de 1,4 million de touristes séjourner dans les hôtels de la ville en 2019.