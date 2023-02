Moment terrifiant, un surfeur est attaqué par un grand requin blanc à la télévision en direct alors qu’il est tiré sous l’eau

C’est le moment époustouflant où un surfeur est attaqué par un grand requin blanc avant de le combattre à la télévision en direct.

La vidéo refait surface qui circule à nouveau en ligne montre la rencontre terrifiante entre le requin et Mick Fanning.

Le moment où le grand requin blanc a attaqué le surfeur Mick Fanning Crédit : RT

Fanning a revécu son calvaire une fois de retour à terre en Afrique du Sud Crédit : RT

Le pro-surfeur participait à la finale du J-Bay Open sur la côte est de l’Afrique du Sud lorsque le prédateur mortel s’est lancé sur lui.

Dans l’émission en direct, on peut voir la nageoire de la bête s’approcher de Fanning sans méfiance par derrière alors qu’il repose sur sa planche.

Soudain, il remarque quelque chose qui bouge sous sa planche et donne rapidement des coups de pied au prédateur tout en grimpant sur sa planche.

Puis Fanning disparaît avec d’énormes éclaboussures qui explosent autour de lui.

La foule horrifiée qui regarde commence à crier et à siffler alors que le commentateur avertit l’autre surfeur en compétition de sortir de l’eau.

Fanning refait ensuite surface et nage vers la sécurité alors que les jet-skis se précipitent à son aide.

Heureusement, le joueur de 40 ans a réussi à s’échapper sans blessure – mais le moment d’arrêt cardiaque continue d’être partagé en ligne.

Et une version du clip récemment recirculée sur TikTok a été visionnée plus de 3,1 millions de fois.

S’exprimant après sa terrifiante épreuve, Fanning a déclaré: “J’étais sur le point de commencer à bouger, puis j’ai senti quelque chose m’attraper [and] me coincer dans la corde de ma jambe.

“Et j’ai immédiatement sauté et ça n’arrêtait pas de venir sur ma planche. J’ai commencé à donner des coups de pied et à crier.”

Le triple champion du monde a ajouté qu’il « n’avait pas vu les dents », mais qu’il avait vu l’aileron du requin.

“J’attendais que les dents viennent sur moi pendant que je nageais”, a-t-il déclaré.

“Mec, je suis heureux de ne plus jamais concourir. Sérieusement, de m’éloigner de ça. Je suis tellement content.”

L’autre surfeur en compétition, Julian Wilson, a été salué comme un héros après avoir immédiatement ramé vers son adversaire lorsqu’il a vu l’attaque.

“Il [the shark] est venu et il luttait, et j’ai vu qu’il s’était fait renverser de sa planche », a déclaré Wilson avec émotion.

“J’étais comme – j’ai une planche, si je peux y arriver, je peux la poignarder ou quoi que ce soit, j’ai une arme.”

Les deux surfeurs ont remporté une victoire partagée et se sont partagé le prix en argent.

‘AIDE-MOI’

Moins d’une semaine plus tard, Fanning est retourné à l’eau pour surfer à nouveau en dédiant l’événement à son défunt frère.

Les images à couper le souffle provenaient d’une compétition en 2015, mais ont refait surface en raison du nombre d’attaques de requins récentes en Australie.

Plus tôt ce mois-ci, un surfeur terrifié a crié “aidez-moi” alors qu’un grand blanc lui a arraché le bras devant des baigneurs paniqués.

Des témoins ont raconté l’horreur alors que l’homme dans la fin de la vingtaine a été mortellement mutilé par la bête féroce au large d’Emerald Beach à Coffs Harbour.

Des spectateurs horrifiés ont raconté les scènes macabres alors que le bras de l’homme semblait avoir été arraché lors de l’attaque sauvage du requin.

“J’étais dans les vagues et j’ai entendu des cris”, a déclaré un témoin au Daily Telegraph Australia.

“J’ai ramé plus loin dans l’eau et j’ai vu un homme sans bras, il y avait beaucoup de sang.

“Il criait” aidez-moi “- les gens essayaient de le faire sortir du rivage.

“J’ai vu des ambulanciers lui pratiquer la RCR pendant environ une heure et demie en essayant de les sauver.”