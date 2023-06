Moment terrifiant, un requin se faufile sur le plongeur et le percute lors d’une attaque sous-marine

Des images d’HORREUR ont été publiées montrant le moment où un requin s’est faufilé sur un plongeur lors d’une attaque sous-marine.

Le pêcheur sous-marin Paul Dabill, 48 ans, nageait au large de Jupiter, en Floride, et a attrapé un vivaneau avant de se rendre compte qu’il avait gêné un requin affamé.

Le plongeur et pêcheur sous-marin Paul Dabill, 48 ans, a échappé de peu à une attaque de requin au large de Jupiter, en Floride Crédit : Paul Dabill/Pen News

Dabill pêchait sous-marine et a attrapé un vivaneau quand un requin s’est approché Crédit : Paul Dabill/Pen News

Des séquences vidéo déchirantes capturées par le résident de Floride ont montré le requin le percutant avant de nager Crédit : Paul Dabill/Pen News

« Je venais de tirer sur un vivaneau et j’allais récupérer le poisson », a-t-il déclaré à Mirror.

« Je ne m’en étais pas rendu compte à ce moment-là, mais un requin m’observait, et dès que j’ai abattu le poisson, il a décidé de le poursuivre également. »

Le plongeur a poursuivi en disant que le requin avait nagé sous lui et s’était enfoncé dans son corps avant de s’éloigner.

« Il a nagé par derrière et sous moi, donc je n’ai pas vu le requin jusqu’à ce qu’il entre en collision avec moi », a-t-il expliqué.

« C’était très choquant, c’est le moins qu’on puisse dire ! »

Dabill, qui travaille également comme photographe, a noté qu’il avait évité de justesse les ennuis, car les requins sont toujours autour des eaux du sud-est de la Floride.

« Les requins sont toujours là où nous pêchons au sud-est de la Floride. Vous devez toujours être conscient de leur présence », a-t-il averti.

Selon le plongeur, sa situation était également la plus dangereuse, car les requins ont tendance à venir souvent chercher des poissons harponnés.

« Le moment le plus risqué, c’est quand un poisson est harponné – c’est à ce moment-là que les requins s’en prennent à lui », a-t-il déclaré.

« Il faut faire très attention pour récupérer le poisson et le retirer de l’eau aussi vite que possible. »

Après que le requin l’ait percuté, Dabill a expliqué qu’il avait nagé dans la direction opposée et avait refait surface pendant que le requin le renvoyait.

« Dès que nous sommes entrés en collision, j’ai nagé vers la surface et le requin a nagé dans une direction différente », a noté le pêcheur sous-marin.

Dabill pense également que c’est un requin nourrice qui a nagé sur lui, ce qui explique également en partie pourquoi il n’a pas été mordu.

« Généralement, ce ne sont pas des espèces dangereuses », a-t-il déclaré.

« Cependant, ils sont connus pour voler du poisson aux pêcheurs sous-marins et aux plongeurs ramassant des homards. »

Il a ajouté: « Si votre main gêne le requin qui essaie de manger quelque chose, une morsure pourrait se produire. »

Même ainsi, un article de 2016 a classé les requins nourrices au quatrième rang des attaques de requins contre les humains, selon Mirror.

Comme le rapportait précédemment The US Sun, au cours des 47 dernières années, plus de 1 219 attaques de requins ont été enregistrées.

Les statistiques recueillies placent la Floride comme l’endroit le plus courant pour être attaqué par un requin aux États-Unis, selon FloridaPanhandle.com.

L’évasion étroite de Dabill survient après plusieurs attaques de requins terrifiantes cette année dans le monde entier.

