Moment terrifiant, un requin est aperçu près de la plage de Malaga alors que des touristes britanniques fuient lors de la cinquième observation au large de l’Espagne en un mois

CE fut le moment terrifiant où un requin a été repéré près d’une plage de Malaga lors de la cinquième observation au large des côtes espagnoles en un mois.

Des touristes britanniques ont été vus fuyant vers le rivage après avoir remarqué l’animal nageant dans des eaux peu profondes.

5 Un requin a été repéré près de Malaga lors de la cinquième observation au large des côtes espagnoles en un mois Crédit : Tiktok – @emmcewan

5 Les foules ont regardé un sauveteur aider le requin à nager loin du rivage Crédit : Tiktok – @emmcewan

5 Maman Emily était dans l’eau quand elle a repéré l’animal Crédit : Tiktok – @emmcewan

Emily McEwan, qui a rapidement quitté l’eau à la plage de Torremolinos, a déclaré à The Sun Online : « C’était un peu une surprise parce que nous avons tous vu des films comme Jaws mais vous ne vous attendez jamais vraiment à être dans la mer quand vous voyez ça. ailette.

« C’est arrivé le 27 juin vers 11h30 du matin.

«Nous étions juste en vacances en famille pendant quelques jours à Malaga après avoir eu mon petit garçon.

« Une foule a commencé à se rassembler sur la plage pendant que nous étions dans la mer et je me suis dit ‘Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça’, car chaque fois qu’une foule se rassemble sur la plage, cela signifie généralement que quelque chose ne va pas.

« Et puis à ma droite, j’ai vu une nageoire caudale. C’est alors qu’un sauveteur est sorti et il a en quelque sorte monté et descendu pendant un bon moment.

Emily a déclaré que le requin était resté environ une demi-heure avant qu’un sauveteur ne l’aide à nager vers la mer.

Elle a ajouté: «Quand j’ai vu ce requin, j’ai pensé que cela ne pouvait pas être réel, comme si cela n’arrivait pas. Nous ne sommes qu’en Espagne et ce sont des eaux vraiment peu profondes. Ce n’est pas possible.

« Il y avait aussi un bar sur la plage, le personnel descendait en disant » ne vous inquiétez pas, c’est juste une tortue, vous n’avez pas à paniquer « .

« Mais ça ne ressemblait pas vraiment à une tortue.

« Nous avons tous vu cet aileron et tout le monde est sorti de l’eau, comme si personne n’était assez courageux pour rester avec ça.

« Personne n’a été blessé, nous sommes tous restés debout et l’avons regardé nager.

« Je ne sais pas s’il était en détresse ou s’il s’est accroché à quelque chose, mais il s’agitait en quelque sorte.

« Le requin ne s’est pas vraiment intéressé à nous pendant que nous étions dans l’eau, ce qui était bien.

Plus tard, elle a essayé de découvrir de quel requin il s’agissait, mais cela reste encore un mystère.

La maman a partagé les scènes effrayantes sur TikTok le 27 juin.

Un abonné a commenté: « Alors les gens disent qu’il n’y a pas de requins par endroits en Espagne. »

Un autre a ajouté: « Je ne vais pas dans la mer, je suis désolé. »

Un troisième a répondu: « Oh mon Dieu, je vais ici en août. »

Elle a légendé le message: « En route pour la plage pour ce qui devait être une belle journée de détente. »

Il s’agit de la cinquième observation au large des côtes espagnoles en un mois seulement, mais les scientifiques sont complètement perplexes quant à ce qui pourrait les attirer vers le rivage.

Le Dr Gavin Naylor, directeur du Florida Program of Shark Research, a déclaré que les scientifiques à ce stade ne peuvent tout simplement pas savoir ce qui semble attirer les poissons prédateurs.

Mais il a assuré aux touristes que la région ne devenait pas un « hotspot dangereux » – et a déclaré que la vague de requins pourrait être un événement ponctuel.

5 Les scientifiques n’ont pas pu confirmer pourquoi tant de requins ont été attirés par la côte espagnole