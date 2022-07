Moment terrifiant, un requin de 8 pieds saute hors des cours d’eau des surfeurs à Hawaï après une série de mutilations d’horreur

Un REQUIN a été filmé sautant hors de l’eau à quelques mètres des surfeurs à Hawaï après une série d’attaques d’horreur à travers les États-Unis.

La bête – dont on pensait qu’elle mesurait huit pieds de long – a été vue à Honolulu dimanche dans des images prises par Jan Yamasaki.

Le requin a été vu à Honolulu dimanche 1 crédit

Il semble être un requin spinner, connu pour tourner dans les airs.

Un responsable de l’aquarium de Waikiki a déclaré qu’il s’agissait peut-être aussi d’un requin à pointe noire ou d’un requin gris.

On ne pense pas que les trois races présentent un risque majeur pour l’homme.

Le Sun a rapporté la semaine dernière le moment horrible où un pêcheur s’est fait mordre le doigt par un requin au large des côtes de la Floride.

Des images supplémentaires dans le Sunshine State ont montré le moment où un énorme requin-marteau de 1 300 livres s’est régalé d’un requin de 6 pieds.

Et des images terrifiantes montrent un certain nombre de grands requins blancs rôdant autour de la côte américaine la semaine dernière après des dizaines d’attaques très médiatisées.

Des photos prises et partagées sur Sharktivity montrent qu’il y avait eu au moins 11 observations dans la région de Cape Cod, Massachusetts, à la fin de la semaine dernière.

Les observations ont eu lieu après qu’une personne de six personnes ait été mutilée par l’un des prédateurs au large de la côte Est.

Max Haynes, 16 ans, surfait avec des amis juste à côté de Long Island lorsque la bête dangereuse lui a mordu le pied droit.

Il a déclaré au Post: “J’ai senti quelque chose sur mon pied comme un piège à ours, attrapez-moi par en dessous. Il est allé droit sur mon pied et s’est serré. J’avais l’impression de me casser le pied. »

Le surfeur Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre de sable a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnelly a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Il a attrapé mon mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Donnelly a réussi à surfer sur une vague qui l’a ramené au rivage.

VAGUE D’ATTAQUES

Un touriste de 49 ans, originaire de l’Arizona, a également été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

Il a déclaré à WCBS-TV qu’il ressentait une “douleur aiguë”.

Zach a frappé le requin dans une tentative désespérée de repousser l’attaque.

Le 30 juin, un homme de 57 ans aurait subi une lacération alors qu’il nageait au large de Jones Beach.

CAPITALE MONDIALE DES REQUINS

En Floride, il y a eu au moins 13 attaques cette année, selon les données.

Et une station balnéaire là-bas – New Smyrna Beach – a été surnommée la capitale mondiale des requins.

Tasa Summers, 40 ans, était en vacances à Daytona Beach, en Floride, lorsqu’elle a été attaquée par une bête le 16 juillet.

Elle a dit à WESH qu’elle “n’avait rien vu dans l’eau” avant l’attaque du requin.

Ses blessures n’étaient ni mortelles ni mortelles.

Addison Bethea, 17 ans, a été forcée de se faire amputer la jambe après avoir été saccagée par un requin en juin.

Elle festonnait avec son frère quand le prédateur bondit.

Et Lindsay Bruns, maman de deux enfants, s’est retrouvée avec une blessure en forme de demi-cercle après avoir également été attaquée en juin.

LES EXPERTS S’EXPRIMENT

Le directeur exécutif de l’Atlantic Shark Institute, basé à Rhode Island, John Dodd, a précédemment déclaré au Boston Globe : « Nous voyons plus de détections, mais nous avons aussi beaucoup plus de récepteurs.

« Nous savons que ces requins sont dans cette zone depuis très, très longtemps… des millions d’années. Nous devenons beaucoup mieux à les détecter maintenant.

Chris Paparo, qui travaille avec les requins depuis 20 ans, a déclaré que les prédateurs peuvent parfois être confus et confondre les humains avec des phoques blessés.

Il a déclaré au Sun : “Si vous êtes un surfeur et que vous portez un costume noir, vous ressemblez à un phoque.

“Lorsque nous nageons, nous sommes maladroits et un surfeur correspond presque au profil de ce qu’un requin pourrait vouloir manger – un phoque malade ou blessé.”