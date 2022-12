Moment terrifiant, un rat se précipite de l’arbre de Noël alors que papa saute sur l’armoire et que maman essaie de lui tirer dessus avec une carabine à air comprimé

C’est le moment terrifiant où un rat s’est précipité d’un arbre de Noël, ce qui a fait paniquer les membres de la famille et l’a traqué avec une carabine à air comprimé.

Le clip hilarant a déjà été partagé plus de 32 000 fois et a reçu 86 000 likes sur TikTok.

C’est le moment terrifiant d’un rat sabordé d’un arbre de Noël 1 crédit

Il a été combattu par le chat de la famille avant de se précipiter dans l’arbre 1 crédit

La famille profitait de moments de qualité dans le salon lorsqu’ils ont repéré quelque chose qui bougeait dans leur sapin de Noël.

Une seconde plus tard, un rat brun se précipite et court vers la cuisine où il est rencontré par le chat de la famille et se précipite vers l’arbre.

Les parents tentent alors de l’effrayer à l’aide d’un balai et d’un pistolet à air comprimé.

Un homme est vu au-dessus d’une commode incitant sa femme à tuer le rongeur avec son fusil.

Il faut quelques tentatives avant que la mère apparaisse pour tuer le rat avant de partir aider son enfant qui pleure.

Partageant le clip en ligne, le duo maman et papa a exhorté les abonnés à vérifier plus souvent leurs arbres de Noël.

“Nous avions un rat dans notre sapin de Noël !!! Vérifiez ces boîtes de Noël, les gens !” ils ont écrit.

Les utilisateurs n’ont pas tardé à remarquer l’inversion soudaine des rôles entre maman et papa.

“J’adore la façon dont elle s’occupait de ses affaires et il était sur la commode en train de crier !! Lol”, a écrit un utilisateur.

“Pouvons-nous simplement aborder le fait que maman s’occupe des affaires et que monsieur lévite pour la vie”, a ajouté un autre.

“Tu es si calme que je mettrais le feu à ma maison”, a plaisanté un troisième.

“Les vacances de Noël des pamphlets nationaux modernes”, a déclaré un quatrième.

Le couple a exhorté les autres à vérifier leur arbre de Noël pour les parasites indésirables 1 crédit