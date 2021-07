Moment terrifiant, un homme trouve un énorme OURS dans sa voiture après qu’une bête féroce s’y introduise et le déchire en lambeaux à la recherche de nourriture

C’est le moment terrifiant où un homme trouve un énorme ours noir dans sa voiture après que la bête ait déchiré ses sièges en lambeaux alors qu’il cherchait de la nourriture.

Les images capturent Joseph Deel, qui porte une chemise tie-die, déverrouillant la portière de sa voiture à Gatlinburg, Tennessee, lorsqu’il rencontre l’animal féroce.

Un ours a détruit une voiture garée dans le Tennessee alors que l’animal sauvage cherchait de la nourriture Crédit : Tiktok – bear_inna_car

Du verre brisé est visible sur les tapis alors que l’ours a détruit les sièges à l’arrière de la voiture Crédit : PA : Association de la presse

Dans un clip, l’ours est surpris en train d’essayer d’ouvrir la portière de la voiture avec sa bouche alors qu’il rôde autour de la voiture blanche.

Une alarme retentit en arrière-plan.

Alors que Joseph ouvre la porte, l’ours sort la tête et semble surpris, rapporte le Daily Dot.

Ses amis commencent à crier après l’ours alors qu’ils essaient de faire fuir l’animal.

Dans un deuxième clip, il montre l’intérieur de sa voiture qui a été saccagée et détruite par la bête.

On entend Joseph dire : « Ma voiture est absolument détruite.

« Je ne sais pas si c’est récupérable. Ma pauvre petite voiture – regarde ces marques. Regardez la ceinture de sécurité.

‘MA PAUVRE VOITURE’

« Cette porte de voiture est complètement arrachée et je n’ai plus de batterie. »

Les utilisateurs de TikTok ont ​​été stupéfaits après avoir découvert que l’ours s’était introduit par effraction dans sa voiture.

Répondant à une question, Joseph a dit : « Quand vous restez dans la nature, qui va entrer par effraction dans votre voiture ? Il n’y avait personne autour de moi. Je n’avais pas peur que mes affaires soient volées. Il s’avère que des ours vont s’introduire dans votre voiture.

Des millions de touristes visiteraient Gatlinburg chaque année alors que les fans de la faune tentent de repérer les bêtes dans les Great Smoky Mountains.

On ne sait pas où le clip a été tourné, mais il y a environ 1 600 ours dans le parc national du Chalet Village.

Les ours noirs ne sont pas connus pour leur agressivité, mais ils sont assez doués pour s’introduire dans les voitures.

Les bêtes ont une mauvaise vue mais peuvent repérer leur nourriture grâce à leurs excellentes capacités auditives et leur odorat.

Les ours noirs sont d’excellents grimpeurs et il est rapporté que les bêtes tuent moins d’une personne par an en moyenne, selon le North American Bear Center.

Il est rapporté que des milliers de cambriolages se produisent chaque année dans les parcs nationaux, causant des dommages valant des milliers de dollars, car les touristes laissent souvent de la nourriture sans surveillance la nuit.