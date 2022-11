Moment terrifiant, un homme essaie désespérément de combattre un gang de voleurs de voitures avant qu’ils ne le jettent de BMW

C’est le moment terrifiant où un conducteur courageux tente de combattre une bande d’adolescents voleurs de voitures avant d’être éjecté de sa BMW.

Les flics estiment que le groupe de voyous a volé jusqu’à 100 voitures l’année dernière dans un violent saccage de cambriolages et de carjackings.

L’homme a courageusement essayé de combattre les voyous mais ils étaient trop nombreux Crédit : youtube

Le gang s’est arrêté dans une voiture sombre et a confronté la victime Crédit : youtube

Il a été éjecté violemment de la BMW avant qu’elle ne soit chassée Crédit : youtube

Un clip de l’un des crimes, partagé par la police, montre un homme se battant avec trois voleurs masqués alors qu’ils tentent de pincer sa BMW M3 blanche de son parking à Birmingham.

Le conducteur a vaillamment repoussé les criminels pendant un certain temps et a tenté de se précipiter dans le véhicule pour empêcher le vol.

Cependant, la force du gang en nombre a eu raison de lui et il a été violemment projeté hors de la voiture, qui a ensuite été chassé par l’un des membres du groupe.

Les autres voyous se sont échappés dans une voiture sombre qu’ils avaient garée au début de l’altercation.

Leur victime peut cependant être assurée que la police des West Midlands a finalement arrêté le gang à la suite d’une poursuite à grande vitesse à Oldbury, dans les West Midlands.

La poursuite a atteint des vitesses allant jusqu’à 132 mph et a vu les voyous rouler du mauvais côté d’une route résidentielle avant que les flics ne déploient un dard pour faire éclater les pneus de deux voitures volées.

La police pense que le groupe est responsable d’une série de vols entre décembre 2020 et décembre 2021.

Ils les ont liés au détournement de voiture “méchant” montré dans la vidéo, ainsi qu’au vol de la voiture d’une femme après avoir pénétré par effraction chez elle à Knowle, dans les West Midlands, pendant qu’elle dormait.

Ils ont également confirmé que quatre membres du gang des sept avaient été arrêtés à la suite de la poursuite en voiture de 40 milles.

Jordan Jones, 19 ans, et trois adolescents de 16 ans ont été arrêtés pour l’incident, tandis que Jamoy Simpson, 19 ans, et deux autres adolescents ont été arrêtés pour des vols distincts.

Les détectives enquêtaient initialement sur 15 vols, mais ont élargi ce nombre à 97 infractions après avoir examiné les téléphones du gang.

Cela aurait inclus des messages Instagram montrant deux des jeunes de 16 ans posant dans le coffre d’une BMW M4 qui avait été signalée comme volée.

Tous les sept ont plaidé coupable à diverses accusations en octobre et cinq d’entre eux ont été condamnés le mercredi 16 novembre.

Simpson a été condamné à neuf ans et six mois de prison pour vol et complot en vue de cambrioler, tandis que Jones a été condamné à quatre ans et deux mois pour complot en vue de cambrioler.

Un garçon de 17 ans a été condamné à quatre ans et 11 mois pour vol et complot en vue de cambrioler, tandis qu’un des 16 ans a été condamné à quatre ans et six mois pour les mêmes accusations.

Enfin, un garçon de 16 ans a été condamné à 12 mois de prison pour une accusation moindre et libéré en raison de la peine purgée.

Deux autres jeunes de 16 ans seront condamnés le 1er décembre.

Le sergent-détective Wayne Dudley, qui a mené l’enquête, a déclaré: “Il est choquant qu’un groupe composé en grande partie d’enfants puisse être responsable d’un complot de cambriolage et de vol de voiture aussi important.

“La plupart des véhicules ont été volés en cassant les serrures des portes et en forçant l’entrée. Certaines clés de voiture ont été prises pendant que les gens dormaient, mais les images de vidéosurveillance que nous avons diffusées montrent qu’ils étaient prêts à affronter les victimes et à recourir à la violence.

“Il s’agissait d’une enquête vraiment complexe et détaillée impliquant sept délinquants et au moins 97 infractions.”

Jordan Jones, 19 ans, a été condamné à près de cinq ans derrière les barreaux 1 crédit