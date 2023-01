Moment terrifiant, un homme armé prend d’assaut l’ambassade et ouvre le feu avec un fusil d’assaut en tuant un après que “la femme a disparu pendant la visite”

Une vidéo CHOQUANTE montre le moment où un homme a fait irruption dans une ambassade et a tiré sur trois personnes avec un fusil d’assaut en Iran.

Les autorités de Téhéran ont affirmé que le tireur troublé croyait que sa femme était détenue à l’intérieur, mais des dirigeants furieux en Azerbaïdjan ont déclaré qu’il s’agissait d’une attaque terroriste encouragée par l’Iran.

6 Il a écrasé sa voiture dans une autre avant d’entrer dans le bâtiment Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

6 L’homme armé d’un fusil de type Kalachnikov Crédit : AP

Des séquences vidéo divulguées à l’extérieur de l’ambassade montrent deux hommes garant une voiture et entrant dans le bâtiment à Téhéran, avant qu’une voiture à grande vitesse ne s’approche et ne s’écrase à l’arrière de leur voiture.

Un homme saute alors et charge vers la porte avec une arme longue.

La vidéosurveillance depuis l’intérieur de l’ambassade montre alors deux hommes essayant de barrer la porte alors que le tireur se précipite.

Il éclate à travers un feu ouvert avec une salve de balles, touchant apparemment un homme au torse qui s’est effondré dans un couloir voisin.

Quelques secondes plus tard, un autre employé de l’ambassade court vers lui pour le désarmer.

Le chef de la sécurité de l’ambassade, Orkhan Rizvan, est décédé et deux autres hommes ont été blessés.

Le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, a déclaré que l’agresseur, qui a été arrêté, est un Iranien marié à une Azerbaïdjanaise.

Il aurait cru que sa femme était détenue à l’ambassade depuis au moins neuf mois.

L’agence de presse Tasnim a déclaré que l’agresseur avait déposé un rapport de personne disparue pour sa femme en avril de l’année dernière.

Mais des documents juridiques auraient montré qu’elle était en fait retournée en Azerbaïdjan.

Et une jeune femme identifiée comme étant la fille de l’homme a dit Reuter que sa mère était en sécurité en Azerbaïdjan.

Elle a dit : “Ma mère n’est pas à l’ambassade et je le lui ai dit mais il n’a pas accepté cela.”

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a publié une déclaration furieuse, affirmant que l’Iran était responsable de la tragédie.

Le porte-parole du ministère, Ayxan Hacizada, a déclaré aux médias de son pays que les récentes campagnes anti-azerbaïdjanaises en Iran avaient « encouragé l’attaque ».

Hacizada a ensuite déclaré à la chaîne de télévision publique turque TRT Haber que le personnel de l’ambassade était « évacué d’Iran ».

Une photo a montré une série d’impacts de balles sur ce qui semble être la porte d’entrée de l’ambassade.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré sur Twitter que l’attaque était un acte de “terrorisme”.

Il a tweeté : « Nous exigeons que cet acte terroriste fasse l’objet d’une enquête rapide et que les terroristes soient punis. La terreur contre les missions diplomatiques est inacceptable !

Les médias d’État iraniens ont déclaré: “Le président Ebrahim Raisi a immédiatement ordonné une enquête approfondie sur l’affaire et a exprimé ses condoléances au gouvernement et à la nation azerbaïdjanais et à la famille du diplomate décédé.”

Des manifestations ont éclaté dans la capitale de l’Azerbaïdjan, Bakou, et le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Iran pour « exiger justice ».

Les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Iran ont toujours été aigres, car l’Azerbaïdjan est un proche allié du rival historique de l’Iran, la Turquie.

6 Un homme a arraché le fusil à l’agresseur Crédit : Reuters

6 Le chef de la sécurité a été tué dans l’attaque brutale Crédit : Reuters

6 Des impacts de balles ont été laissés sur les portes de l’ambassade Crédit : Getty