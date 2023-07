Moment terrifiant, un grand requin blanc mord presque la tête d’un plongeur après s’être précipité hors de l’obscurité

C’est le moment terrifiant où un grand requin blanc ronge presque la tête d’un plongeur après s’être précipité hors de l’eau sombre et libre.

Ron Elliot nageait à San Francisco lorsqu’il s’est retrouvé nez à nez avec l’énorme prédateur.

Le grand blanc est apparu de nulle part derrière Ron dans les eaux troubles

Le prédateur a presque rongé la tête des plongeurs dans un quasi-accident

Ron s’est protégé alors que le grand blanc nageait au-dessus de sa tête

Dans les images effrayantes, on pouvait voir l’ancien plongeur professionnel flotter plus profondément dans les eaux troubles, avant de se retourner pour faire signe à la caméra.

Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait se passer.

Alors qu’il fait face à sa GoPro qui semble attachée à sa taille, une grande ombre sort de nulle part et se cache juste derrière lui.

Avant que Ron ne réalise ce qui se passe, la tache grise flottante est mise au point et les téléspectateurs sont laissés sur le bord de leur siège lorsqu’ils remarquent qu’il s’agit d’un grand requin blanc.

L’énorme prédateur, avec ses mâchoires grandes ouvertes, se précipite sur Ron alors que son dos fait toujours face à la créature.

La mâchoire du requin frappe la tête du plongeur avant qu’il n’ait la chance de prendre une bouchée lors d’un quasi-accident chanceux pour l’amateur sous-marin.

Les images montrent ensuite le grand blanc glissant au-dessus de Ron alors qu’il est poussé vers le fond marin tout en tenant ses mains au-dessus de sa tête.

Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux en 2017, où de nombreuses personnes ont laissé des commentaires sur leur choc face à cette terrifiante épreuve.

L’un d’eux a écrit : « C’est EXACTEMENT pourquoi je ne nage pas dans le grand bain ».

Un autre a déclaré: « Je pensais que je voulais apprendre à plonger avant de regarder cette vidéo ».

Un troisième a commenté : « Incroyable comme le haut du requin se confond avec le bas ».

Un quatrième a ajouté: « Carburant cauchemardesque ».

Un autre a plaisanté: « C’est des niveaux effrayants que mon cerveau et mes sous-vêtements ne peuvent pas gérer ».

L’expérience effrayante de Ron a conduit à la production d’un court métrage en 2021 intitulé Near Miss: The Survival Of A Shark Man.

Dans une interview avec le San Francisco Chronicle, le plongeur de 70 ans a révélé qu’il avait été heurté et « bourdonné » par des requins lors de ses 400 rencontres et qu’il avait même été mordu par un.

« Quoi qu’il se passe sous l’eau, lorsque vous éclatez à la surface, cela me met en transe », déclare Elliott dans le film.

« Il y a beaucoup de mouvement, mais pas de son. C’est ce qu’est la vie pour moi, vivre le moment. Il n’y a pas d’autres pensées au-delà de cela. C’est pourquoi je le fais ».

Cela survient après qu’un grand requin blanc de 10 pieds a été filmé en train de traquer trois surfeurs inconscients sur une plage d’Afrique du Sud.

La bête s’est frayé un chemin vers les concurrents d’un championnat de surf d’élite à Jeffreys Bay – le théâtre d’une attaque effrayante quelques années plus tôt.

Un énorme requin tigre surnommé « Big Mama » a également mordu la tête d’un plongeur avant que ses copains ne repoussent la créature.

Et en janvier, un plongeur s’est fait arracher la tête par un géant blanc de 19 pieds devant des pêcheurs horrifiés au Mexique.