Moment terrifiant, un entraîneur d’attaques de dauphins en colère alors qu’elle disparaît sous l’eau devant des familles horrifiées à Miami

Des images HORRIFIANTES montrent le moment où un dauphin “en colère” a attaqué son dresseur lors d’un spectacle.

Sundance est devenu violent devant des enfants et des familles terrifiés lors du spectacle Flipper au Miami Seaquarium.

Les images montrent le moment où le dauphin a commencé à attaquer Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La formatrice a été transportée à l’hôpital après l’incident Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le dauphin de 23 ans a vécu à l’océanarium toute sa vie, mais a tenté de noyer son entraîneur pendant l’événement.

Dans les images publiées sur TikTok, on peut voir le dauphin se précipiter sur elle, alors que deux autres artistes sortent de la piscine pour interférer.

Sundance se précipite deux fois de plus, repoussant la femme alors qu’elle essaie de nager jusqu’au bord de la piscine.

On peut entendre le public expirer après que l’entraîneur ait réussi à se sortir de l’eau.

Elle est visiblement secouée et se met à genoux, alors qu’un autre entraîneur essaie de lui parler et de s’assurer qu’elle va bien.

La photographe Shannon Carpenter, qui a pris les images, a déclaré à WPLG Local 10 : On pouvait dire qu’elle souffrait.

« Les enfants applaudissaient et pensaient que c’était chouette. On pouvait dire que les adultes savaient que quelque chose n’allait pas.

Le formateur aurait été emmené dans un hôpital de la région après y avoir été transporté d’urgence par ambulance.

Les dauphins à l’état sauvage combattent souvent les requins en les écrasant avec leur museau puissant, ciblant leur ventre et leurs branchies.

Dans un communiqué, le Seaquarium a affirmé que le dauphin et l’entraîneur “se sont accidentellement heurtés dans l’eau samedi alors qu’ils exécutaient un comportement de routine dans le cadre du spectacle Flipper”.

Ils ont ajouté: “C’était une interaction inconfortable pour eux deux et le dauphin a réagi en rompant avec la routine et en frappant l’entraîneur.

«Par mesure de précaution, les autorités de sécurité du comté de Miami-Dade ont été contactées.

« Notre famille s’étend pour inclure les animaux dont nous avons la charge, les membres de notre équipe et nos invités. Bien qu’il n’y ait aucune blessure grave apparente, une surveillance attentive et des évaluations de suivi assureront les meilleurs soins pour tous.

L’incident est le dernier d’une série de problèmes à Seaquarium, qui a été accusé de nombreuses violations du bien-être animal.

Le groupe de protection des animaux PETA a déclaré: “Le temps est écoulé au Miami Seaquarium, où les dauphins qui souffrent depuis longtemps ont désespérément besoin de protection et où les travailleurs sont en danger”, a écrit le groupe.

« PETA exhorte à cet abus [sic] park pour mettre fin à son exploitation des dauphins en les faisant entrer dans des sanctuaires le plus rapidement possible, où ils ne seraient plus jamais utilisés dans des spectacles sordides et où personne d’autre ne serait blessé.