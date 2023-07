Moment terrifiant, un énorme grand requin blanc de 20 pieds émerge de sous le bateau alors qu’il se régale de proies

CECI est le moment terrifiant où un énorme grand requin blanc de 20 pieds a émergé de sous un bateau alors qu’il se régalait de sa proie.

Les images palpitantes ont été filmées près de Guadalupe, une île au large de la côte ouest du Mexique où abondent les prédateurs au sommet.

L’énorme requin est vu surgir des profondeurs

Le grand requin blanc brise la surface et mordille sa proie

La bête disparaît alors avec son repas

Le clip montrait un pêcheur debout sur la poupe d’un bateau alors qu’il tirait une ligne dans l’espoir d’attraper un gros thon pour le dîner.

Quelques secondes plus tard, un gigantesque requin se propulse des profondeurs de l’océan bleu foncé et brise la surface.

Ses énormes mâchoires s’accrochent au poisson alors que son corps en forme de réservoir se révèle à l’équipage de pêche.

On peut entendre les hommes crier de peur et d’admiration alors que le ventre blanc du requin apparaît et que le sang s’écoule de la tête du thon.

On voit alors la bête se débattre avant de disparaître avec son repas.

Le clip est récemment devenu viral sur les réseaux sociaux, mais a en fait été tourné en octobre 2016.

Il a été capturé lors d’une mission de recherche scientifique conjointe entre le neuroscientifique de Stanford Andrew Huberman et le photographe hollywoodien Michael Muller.

Le couple étudiait la « peur » qui entoure les requins alors que Muller espérait créer une expérience de réalité virtuelle pour les téléspectateurs avec ses images.

Pendant le voyage, les hommes auraient descendu près de 100 pieds dans des cages où ils ont rencontré des bancs de grands blancs mesurant jusqu’à 20 pieds de long.

Michael a déclaré via son Instagram: « C’est un si bon exemple visuel de la survie du plus fort et de la façon dont la nature nous éclipsera toujours.

« Nous pensons que nous avons la vie à la ligne, sur le crochet et juste au moment où nous commençons à célébrer notre grandeur, la nature entre et nous ramène à la taille.

« Respectez la nature, prenez soin de cette planète nous n’en avons qu’une. »

Il s’agit d’un plongeur qui a réussi à s’échapper indemne des mâchoires d’un grand requin blanc dans la même zone en 2021.

Des photos terrifiantes ont également montré un requin monstre de 20 pieds éclipsant une cage de recherche alors qu’il nageait à travers une bobine de maquereau scintillant.