Moment terrifiant, un énorme crocodile traîne le corps d’un homme le long de la rivière après avoir mutilé sa victime

Des images HORRIFIANTES montrent le moment où le corps mutilé sans vie d’un homme a été traîné dans une rivière par un crocodile.

L’homme, identifié comme étant Imran Diwan, 30 ans, aurait visité la rivière Dhadhar dans le village de Sokhdaraghu au Gujarat, en Inde, le 7 août, avant de disparaître sous l’eau plus tard dans la journée.

Une séquence vidéo montre le crocodile traînant le corps sans vie de l’homme Crédit : Jam Press Vid/TIM

Le cadavre a été identifié comme Imran Diwan, 30 ans Crédit : Jam Press Vid/TIM

Les médias locaux ont suggéré qu’il avait peut-être glissé avant de tomber dans le courant traître.

Dans le clip effrayant, on peut voir l’homme allongé sans vie au-dessus de la surface de l’eau, alors qu’il glisse le long de la rivière boueuse.

Alors qu’il roule sur le dos, un crocodile peut être repéré – semblant traîner son corps vers la terre.

Peu de temps après, le reptile se révèle pleinement et submerge le cadavre sous l’eau alors qu’une foule massive de villages voisins regarde avec horreur.

Selon les rapports, les habitants ont tenté de sauver l’homme, mais n’ont pas pu récupérer le corps des mâchoires du reptile visqueux.

On prétend que les pompiers ont été appelés à l’aide, mais malgré des heures de recherche, ils n’ont pas été en mesure de le localiser.

Le frère dévasté d’Imran, Javed, a déclaré : « Il était allé dans un dargah qui se trouve juste sur la rive du fleuve. Je pense qu’il a dû glisser du parapet et tomber dans la rivière.

“Le reptile s’est emparé de [him] et traîné [him] une façon.”

Javed affirme que la recherche du corps de son frère est toujours en cours.

Il espère que les pêcheurs qui visitent souvent la rivière pourront récupérer le cadavre.

Les témoins ont regardé avec horreur le crocodile tenace émerger à côté du corps Crédit : Jam Press Vid/Newslions