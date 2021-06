Moment terrifiant, un éléphant se déchaîne contre des voitures de mariage et un lieu de saccage après avoir été effrayé par des pétards

C’est le moment terrifiant où un éléphant s’est déchaîné lors d’un mariage après avoir été effrayé par des pétards.

Les images montrent l’énorme éléphant renversant des voitures et saccageant le lieu après avoir été surpris par le bruit.

L’éléphant a été effrayé par les pétards Crédit : SWNS

Pendant ce temps, des invités paniqués peuvent être vus fuyant les lieux.

L’incident a eu lieu lors d’un mariage dans l’Uttar Pradesh, en Inde, vendredi.

Lorsque le palefrenier Anand Tripathi, qui chevauchait l’animal, a été accueilli, des pétards ont éclaté.

Dès que l’éléphant qui a été embauché pour la célébration, a entendu le bruit, il a commencé à s’agiter.

La police Sarai Inayat a causé des dommages à l’animal et a renversé six voitures pendant le déchaînement, rapporte le Times of India.

La police a ajouté que personne n’avait été blessé dans l’incident.

L’animal a causé d’importants dégâts sur le site Crédit : SWNS

L’éléphant a renversé six voitures pendant le déchaînement Crédit : SWNS

Les autorités qui sont arrivées sur les lieux ont finalement réussi à maîtriser l’éléphant.

En janvier, un éléphant a éventré et piétiné un homme à mort lors d’une attaque d’horreur au Kenya.

Charles Mutisya, 73 ans, a été attaqué par l’animal alors qu’il travaillait dans sa ferme à Makueni.